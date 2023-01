"Das Maximum" in Traunreut lädt zu einer Lichtkunstaktion ein und öffnet erstmals seine Türen nach Sonnenuntergang.

Normalerweise bekommt man die Kunst, die in dem von dem Sammler Heiner Friedrich gestifteten Museum "Das Maximum" in Traunreut gezeigt wird, nur bei Tageslicht zu sehen. Nun veranstaltet der Freundes- und Förderkreis anlässlich seines zehnjährigen Bestehens und auch im Hinblick auf den anstehenden 85. Geburtstag Heiner Friedrichs eine Lichtkunstaktion: "Flavin bei Nacht".

Dabei wird die Dan-Flavin-Halle am Freitag, 27. Januar, erstmals auch von 16 bis 20 Uhr geöffnet sein und man kann die leuchtende und intensive Farbwelt des amerikanischen Lichtkunstpioniers bei Sonnenuntergang und in der Dunkelheit erleben. Dabei wird die neunteilige Lichtinstallation "European Couples", eines von Flavins frühen Hauptwerken, in Traunreut im Mittelpunkt stehen.

Wo normalerweise das Tageslicht in Dialog mit der Lichtskulptur und der Architektur tritt, verkehrt sich bei Nacht die Wechselwirkung, das Licht dehnt sich in die Dunkelheit aus und lässt im Zusammenspiel mit der Architektur neue Eindrücke entstehen. Außerdem gibt es ein Kinderprogramm und eine Einführung zum Werk sowie einen Vortrag über Dan Flavin. Ein Foodtruck versorgt die Gäste mit Glühwein und Streetfood, das ganz von amerikanischer Kunst inspiriert ist.