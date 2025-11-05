Wer die unterschiedlichen Stilformen der deutschsprachigen Filmschaffenden auf dem roten Teppich erleben möchte, ist bei der Premiere von „Das Leben der Wünsche“ goldrichtig. Und man kann hier im Mathäser-Kino einiges lernen über das Talent von Schauspielern, sich der jeweiligen Situation anzupassen: Matthias Schweighöfer zum Beispiel beherrscht das außerordentlich gut. Erst verzieht das Multitalent, bekannt als Schauspieler, Regisseur, Produzent und Sänger, keine Miene, als die Fotografen ihr obligatorisches Gruppenfoto machen. Dann löst er sich mit Bedacht aus der ein sanftes Lächeln simulierenden Gesichtsstarre und beantwortet mit der Geduld einer Teflonpfanne Fragen zum Großkomplex: „Welche Wünsche haben Sie eigentlich im Leben“, das Leit- und Leidmotiv dieses Abends.
Premiere von „Das Leben der Wünsche“Der Teufel berlinert
Von Christian Mayer
