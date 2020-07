Kolumne von Antje Weber

Abendlicht fällt durch ein Fenster, es ist still. Ein letztes Blinzeln hin zur Dichterin, die gegenüber sitzt; dann trägt Nadja Küchenmeister eines ihrer Gedichte vor, liest Zeilen über Luft, die in die Lunge steigt, "als wäre diese lunge ein angekipptes fenster, da hockt er dann / der sauerstoff, in der speisekammer, der verbrecher, und wird / schwächer".

Nein, dieses Gedicht ist nicht neu, es stammt aus Küchenmeisters Band "Im Glasberg", im März erschienen. Doch staunend sagt sie selbst, dass manche Gedichte jetzt ganz anders wirken. Man könnte darüber länger mit ihr sprechen oder sich noch ein Gedicht vorlesen lassen - schließlich hat man zehn exklusive Minuten mit der Dichterin geschenkt bekommen. Einen Tag lang, zehn Mal für zehn Minuten, hat die Berliner Lyrikerin in der vergangenen Woche einen Leser, eine Leserin getroffen. Es war ein Angebot für die Mitglieder des Lyrik Kabinetts, die außer Küchenmeister auch Albert Ostermaier, Karin Fellner, Mira Mann oder Fitzgerald Kusz lauschen konnten. Eine ungewöhnliche Aktion in ungewöhnlichen Zeiten; ein Experiment, wie es derzeit viele im Lesungs-, im ganzen Kulturbetrieb gibt - doch ein besonders feines.

Nicht nur für die Leser sind solche Momente Höhepunkte in einem reduzierten Alltag, denn man brauche ja "unkontrollierte Begegnungen im Raum", wie Küchenmeister sagt, braucht das Unberechenbare, den analogen Austausch mit Menschen. Auch für sie als Autorin sei das wichtig, sagt sie. Man ringe und kämpfe ja mit einem Buch; wenn man dann "die Beziehung öffentlich" mache, könne man sich versöhnen. Was aber, wenn die Öffentlichkeit fehlt, alle Auftritte gestrichen sind? Und so ist dieser Tag der Mini-Lesungen für die Dichterin zwar anstrengend, aber schön: "Ich habe die Möglichkeit, mit meinem Buch im Gespräch zu sein."

Im Gespräch ist sie auch mit Orten; wie im Gedicht "am grund", das von der Rückkehr an Orte handelt. "Es durchdringen sich dann die Erinnerungen an die Zeit, die man dort verbracht hat, mit den jetzt gesehenen Bildern", sagt Küchenmeister. "Das sind Momente, die traumhaft sind, Traum-Wirklichkeiten in der realen Welt." Traumähnlich unwirklich scheinen auch jene Minuten im überraschend weiten Lyrik Kabinett, das man bisher meist mit vollbesetzten Stuhlreihen erlebte. Und so sei gepriesen, dass es immer mehr Experimente wie dieses gibt, die das im besten Sinne Unberechenbare in unser Leben zurückbringen. Denn das ist schön.