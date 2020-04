Es ist schon ein amüsantes Bild: Eine Sängerin mit grün gefärbten Haaren steht mit ihrer E-Gitarre auf dem Gehsteig in der Georgenstraße in Schwabing. Sie steht am späten Samstagnachmittag vor ihrer WG in einer ehemaligen Galerie. An den Fenstern lauschen vereinzelt Nachbarn, andere sitzen auf dem Boden. Sie klatschen. Auf der Straße steht die Staatsgewalt. Acht Polizeiautos, an die 40 Polizisten in Einsatzmontur, als müsste eine Bombe entschärft werden. 40 Polizisten für eine kleine Sängerin, gerade mal 1,59 Meter groß? Gut, Elena Rud, so nennt sich die Sängerin, hat eine Stimmgewalt wie eine Dampfwalze - wer kann da schon wissen, was auf einen wartet. Aber ist das nicht ein bisschen übertrieben?

Um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Natürlich ist es der Job der Polizei, die Maßnahmen, also die angeordneten Versammlungseinschränkungen durchzuboxen. Aber die Einsätze häufen sich. Ein paar Tage vor dem Gehsteig-Konzert hat die Polizei den Cord Club in der Innenstadt gestürmt. "Plötzlich wurde ganz wild an die Eingangstür geschlagen. Und schon waren wir von 20 Polizisten umringt", sagt Stefan Mühlbauer, Frontmann von Das Ding ausm Sumpf. Die Band hatte gerade ohne Publikum ein Konzert für einen Videostream aufgenommen - mit Licht und Nebelmaschine. Die Polizisten waren verwirrt: Wo sind die Gäste hin? Wo ist die wilde Party? Nach zehn Minuten zogen sie wieder ab.

Oder diesen Donnerstag. Der Singer-Songwriter Jacob Brass spielte ein Konzert im Holzkranich - ohne Publikum, übertragen im Internet. Dort bekamen die Zuschauer die Unterbrechung mit: Die Außenwirkung sei schlecht, argumentierten die Einsatzleute, wenn Spaziergänger sähen, dass hier ein Konzert gespielt werde. Jetzt, in Corona-Zeiten.

Klar, diese Häufung kann Zufall sein. Und natürlich ist es für die Polizei schwierig, zu unterscheiden, was nun eine wilde Corona-Party ist oder der Versuch von Künstlern, halbwegs ihre Karriere aufrecht zu erhalten. Aber vielleicht kommen ja die Einsatzkräfte, wenn die wilde Viruszeit vorbei ist, zu einem regulären Konzert dieser Musiker. Ganz in zivil. Das wäre doch schön.