Frank Schmitter war sehr zufrieden mit Sten Nadolny. Der Schriftsteller sei gründlich, akribisch und habe einen Blick für die andere Seite, sagte der Leiter des Literaturarchivs in der Monacensia. Denn der Schriftsteller hat den Nachlass seiner Eltern und seinen eigenen Vorlass nicht bloß in Kartons gestopft und der Monacensia vor die Tür gestellt, sondern wohlgeordnet übergeben.

Es sei ziemlich kompliziert gewesen, aus dem riesigen Haufen etwas Übersichtliches herzustellen, sagte der Schriftsteller. Kein Wunder bei der Menge an Papier: Seine Mutter Isabella Nadolny (1917 bis 2004) war eine Bestsellerautorin und eine gefragte Übersetzerin; sie übersetzte 138 englische Romane. Vater Burkhard Nadolny (1905 - 1968) blieb zwar, was die Gunst der Leser betraf, weit hinter seiner Frau zurück, hat aber ebenfalls ein umfangreiches Werk hinterlassen. Nur gut, dass der Sohn den Wust an Manuskripten, Exposés, Skizzen und Fotos sortierte und, wo nötig, auch beschriftete. "Für Dritte ist es ja unmöglich zu erkennen, was wichtig war", sagte Sten Nadolny. Umgeben von zwei Schriftstellern hatte der 1942 geborene Sohn, der später mit dem Roman "Die Entdeckung der Langsamkeit" berühmt wurde, zunächst absolut nicht vor, denselben Beruf zu ergreifen. "Doch er konnte sich dem Schicksal nicht entziehen" (Schmitter).

Für ihn sei das Abgeben der Hinterlassenschaften seiner Eltern und des eigenen Vorlasses nichts Besonderes, wiegelte Nadolny das Lob ab. Und zählte drei Gründe auf, die ihn zur Übergabe bewogen hatten: Erstens werde seine Wohnung wieder bewohnbarer, sagte er. Zweitens sei es die Gelegenheit gewesen, das eigene Leben noch einmal zu sichten und festzulegen, was er auf keinen Fall ins Archiv geben werde. Und drittens wolle er seine Frau gut versorgt wissen. "Es gibt dafür Geld und das ist willkommen." Wie wohl es sich eigentlich gehöre, so einen Nachlass zu stiften.

Das Ordnen des Dreifach-Nachlasses nannte er eine sportliche Aufgabe. Da er Geschichte studiert und gern in Archiven gearbeitet hat, wisse er, was für ein Glück es sei, einen sortierten geordneten Nachlass vor sich zu haben. Gerade das Kleine, Belanglose, am Wegesrand Blühende erlaube Einsichten in die Zusammenhänge.

Freilich einen unveröffentlichten erotischen Roman sucht man in Nadolnys Vorlass vergeben. Einen solchen hatte die Monacensia ganz unerwartet im Nachlass der 2019 verstorbenen Autorin Barbara Bronnen entdeckt, der aufgrund einer testamentarischen Verfügung ebenfalls ins Münchner Literaturarchiv gewandert ist. Bei ihm würde man nur unzählige Anfänge für einen erotischen Roman finden, behauptete Nadolny. "Ich ließ es dann immer wieder sein, weil mir Wichtigeres einfiel." Bleibt die Frage: Ist das jetzt schön oder nicht schön?