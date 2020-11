Kolumne von Josef Grübl

Angeblich ist man ja nur so alt, wie man sich fühlt. Doch ausgerechnet beim Filmschoolfest Munich hat man als Besucher oft den Eindruck, noch älter zu sein als man ist. Das jährlich im November stattfindende Festival, das ältere Leser vielleicht noch als Internationales Festival der Filmhochschulen kennen, richtet sich vorrangig an Filmstudierende - und diese sind in der Regel eben recht jung. Sie kommen aus der ganzen Welt nach München, zeigen ihre Werke, diskutieren darüber und feiern bis zum Morgengrauen. Am nächsten Tag sitzen sie wieder im Kino und schauen sich die Werke der Anderen an, die Stimmung ist großartig.

Dieses Jahr läuft aber alles anders ab: Pandemiebedingt dürfen keine Filmstudierenden nach München kommen, keine Jungregisseurinnen aus Polen oder Nachwuchsproduzenten von den Philippinen. Gezeigt werden ihre Filme aber, das Filmschoolfest findet erstmalig als rein digitales Festival statt. Für den Filmnachwuchs ist das trotzdem schade, leben doch solche Veranstaltungen vor allem vom direkten Austausch. Auch ihr Publikum, egal ob alt oder jung, sehnt sich in Tagen wie diesen nach einer Stimmungsaufhellung. Doch man kann das Ganze auch positiv sehen: Jetzt stehen die Filme im Mittelpunkt, jeder kann sie von überall aus sehen, gerne auch mehrmals, es gibt keine ausverkauften Vorstellungen.

Auf der Website des Festivals stehen noch bis 22. November 50 Kurzfilme aus 22 Ländern zum Abruf bereit: Aus Österreich kommt eine musizierende Socke, aus Australien ein genderfluider Kaiser, aus Myanmar zwei Protestlieder singende Folksänger. Die HFF München ist mit mehreren Filmen vertreten, unter anderem einer Liebesgeschichte, in der die Liebenden recht distanziert miteinander umgehen. Passt irgendwie gut in diese Zeit, vielleicht ist "Girl Meets Boy" auch deshalb noch vor Festivalbeginn mit dem Kulturpreis Bayern ausgezeichnet worden. Der Regisseur, HFF-Absolvent Ferdinand Arthuber, stellt seinen Film jetzt beim Filmschoolfest vor. Und jeder kann ihn sehen: Das ist schön.