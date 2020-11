Kolumne von Antje Weber

Was lange währt, wird endlich gut. Diesen Ovid zugeschriebenen Satz möchte man ausrufen, liest man eine Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst von dieser Woche, in der zwei neue Auszeichnungen für unabhängige Verlage ausgeschrieben werden. Insgesamt 50 000 Euro lässt sich der Freistaat die Förderung kleiner Verlage mit belletristischem Schwerpunkt kosten. Zehn Verlage sollen somit jeweils 5000 Euro als "Verlagsprämie" für ein überzeugendes Publikationsvorhaben erhalten, außerdem werden auf einer Liste zehn besonders empfehlenswerte Werke als "Bayerns beste Independent-Bücher" vorgestellt.

Es führte, um sich kurz zu erinnern, ein mühevoller Weg zu dieser Entscheidung. Nach zehn Jahren "Bayerischer Kleinverlagspreis" beschloss der Freistaat im Jahr 2018, den mit 7500 Euro ohnehin nicht gerade üppig dotierten Preis nur noch alle zwei Jahre zu verleihen. Das kam nicht gut an bei den Independent-Verlegern, und ein neues, besseres Modell nahm auch nur langsam Gestalt an, begleitet von Offenen Briefen und einem Runden Tisch, zuletzt erschwert durch die Pandemie-Einschränkungen. Dass es nun schnell geht und das Ministerium einiges an Geld locker macht, ist vermutlich auch zum Teil mit verstärkten Förderungen für die gebeutelte Kultur zu erklären; vor zwei Wochen wurde zum Beispiel auch ein neuer Bayerischer Bibliothekspreis angekündigt.

In all der Freude möchte man daher nicht darauf herumreiten, dass andere Bundesländer sich noch um einiges großzügiger geben als die Bayern. In Berlin etwa gibt es seit zwei Jahren den Berliner Verlagspreis, der aus einem Hauptpreis zu 35 000 und zwei Förderpreisen zu je 15 000 Euro besteht. Hamburg wiederum hat soeben "Zukunftsprämien" für unabhängige Verlage ausgelobt und verteilt in diesem Jahr - allerdings nur einmalig - insgesamt 155 000 Euro an die im Stadtstaat ansässigen Indie-Verlage.

Doch sei's drum, vor der Todsünde Neid ist man im katholischen Bayern gefeit. Und es soll auch keinesfalls kleingeredet werden: Mit den neuen bayerischen Auszeichnungen werden die hiesigen Independent-Verlage sichtbarer, und sie bekommen sichtbar mehr Geld. Beides ist wichtig und richtig, nicht nur in diesen trüben Zeiten. Dass Kunstminister Sibler damit "den hohen Stellenwert der unabhängigen Verlage für Gesellschaft und Kultur unterstreichen" will, ist jedenfalls wirklich schön.