Kolumne von Antje Weber

Ist es nicht höchst unerfreulich, wenn in einer Lesung ein Handy klingelt? Christoph Ransmayr winkt ab, er hat damit kein Problem. "Erzählen sollte nie eine sakrale, in absoluter Stille stattfindende Handlung sein", sagt der Schriftsteller im Literaturhaus, wo das Publikum vor seiner Lesung gerade um ebendiese Stille gebeten wurde. "Es ist keine heilige Handlung", bekräftigt Ransmayr noch einmal. Dann beginnt er, aus seinem Roman "Der Fallmeister. Eine kurze Geschichte vom Töten" zu lesen. Und es wird still.

Überraschungen kann man in diesen Tagen, da das Kulturleben neu erwacht, in vielerlei Hinsicht erleben. Bleiben wir zunächst im Literaturhaus, das gerade neun Tage lang mit zwei Lesungen pro Abend ein Literaturfest-Experiment bot: eine "Sommer Edition" als kleiner Ersatz für die bereits zweite November-Festlücke. Es war der Versuch, die Vielfalt der Literatur zu feiern - und wer sich darauf einließ, ob bei einem Open Air, im Saal oder per Stream, konnte immer wieder mal staunen. Darüber, wie unerwartet zart und zugewandt eine umstrittene junge Autorin wie Hengameh Yaghoobifarah wirken kann, zum Beispiel. Oder über ein "Seuchen-Duett", wie es Moderator Knut Cordsen flapsig ausdrückte, bei dem die erwarteten Grundhaltungen am Ende geradezu vertauscht wirkten.

Denn ausgerechnet der Philosoph Markus Gabriel, der sich als optimistischer Deuter der Pandemie profiliert hat, zeigte durchaus auch pessimistische Züge. So sehr Gabriel auch zuvor die Chancen in der Krise beschworen hatte, am Ende des Gesprächs lautete sein Befund doch: "Wir sind im Moment ganz schön blauäugig." So verständlich es sei, dass wir alle aufatmen und "Aperol im Freien" trinken - wir bereiten uns seiner Meinung nach wieder nicht ausreichend auf die nächste pandemische Welle im Herbst vor: "Wir haben da noch nichts gelernt - als Individuum und Gesellschaft." Das saß, und der Historiker und Pest-Experte Volker Reinhardt, der anschließend zugeschaltet war, machte zunächst auch nicht gerade Mut: Durch Epidemien würden die Menschen "ängstlicher, konservativer", so sein Fazit, statt Aufbrüchen sei nostalgische Rückwendung zu beobachten. Ausgerechnet der nüchterne Historiker ließ am Ende jedoch "gedämpften Optimismus" erkennen: Dank der Fortschritte in der Medizin und anderer Wissenschaften seien wir in der heutigen Pandemie ja nicht so hilflos wie im Mittelalter: "Wir stehen trotz aller beklagenswerten Verluste doch sehr viel besser da."

Was von solchen Abenden bleibt? Eine produktive Verunsicherung. Der Kopf ist ja rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Wie man offen bleibt im Strudel der Erwartungen und Veränderungen, machen dabei nicht nur die Autoren, sondern auch die Veranstalter vor. Der Literatur-Sommer, der mit dem Wagnis eines Ausnahme-Literaturfests begann, wird noch einiges mehr an bis vor kurzem Undenkbarem bringen: ein "White Ravens"-Festival der Jugendbibliothek als Open Air zum Beispiel; einen "Kooperationen"-Abend, bei dem 40 Lyrikerinnen und Lyriker im Import Export aufeinandertreffen; ein dreitägiges Festival "Atelier Monaco" im Monacensia-Garten, bei dem die junge Literaturszene ihre gute Vernetzung beweisen kann. Wie es dann auf Dauer weitergeht, mit dem Literaturfest zum Beispiel? Für solche Fragen ist es noch zu früh. Im Moment sind die Planungen kurzfristig. Viel kommt schnell in Bewegung, Überraschungen bleiben möglich - ja, auch positive. Und das ist doch schön.