Nicht weniger als die wortspielverrückten Friseure ("Hair-Gott", "Kamm bäck", "Haare Krishna") hauen auch die Chöre mit ihren Namen gerne mal einen raus. Sind eben fröhliche Menschen, die sich da - nehmen wir bloß mal München - regelmäßig in Vereinen wie Chornetto, Gie-Singers, fEinklang, Robin's Choruso, Bud Spenzer Heart Chor oder Chormäleon treffen. Oder leider: trafen. Denn wegen Corona ist Geselligkeit ordnungswidrig. Selbst wenn die Kultur nun langsam wieder anläuft, wie in den Diskotheken wird wohl auch in den Chören erst zu allerletzt wieder gezwitschert und geflirtet werden können. Zumindest in Bayern, wo das Gesundheitsministerium zwar gerade den "Probenbetrieb von Laienmusikgruppen" wieder erlaubt hat, allerdings Gesangsgruppen als Virenschleudern weiter den Mund verbietet - "wegen der erhöhten Infektionsgefahr, die mit lautem Gesang verbunden ist".

Bis auf weiteres sollen die Sänger sich in sozialer Distanz üben, also bei klangkatastrophalen Videokonferenz-Proben, oder halt jeder für sich mit Klageliedern wie "Aerosole mio". Wie mies die Stimmung bei den Chören ist, sieht man daran, dass ihnen in zwei Monaten der "Chorantäne" nur eben dieses und ein weiteres, noch dazu naheliegendes Wortspiel eingefallen ist, nämlich "Chorona". Auch das Repertoire leidet, so hat der offene Go Sing Choir jüngst via Zoom "Lemon Tree" einstudiert, mit deprimierenden Zeilen wie: "I'm sitting here in a boring room ... Isolation is not good for me".

Aber, wir lassen uns das Singen nicht verbieten, finden die vier weltlichen Chorverbände in Bayern. In einem Brandbrief fordern die 90 000 Sängerinnen und Sänger unisono von der Staatsregierung "eine nachvollziehbare und gerechte Regelung", wann und wie sie wieder proben und auftreten dürfen, so wie es in anderen Bundesländern längst möglich ist. Sie verweisen auf Studien der Hochschule für Musik Freiburg und der Universität der Bundeswehr München, denen zu folge bei häufigem Lüften der Räume, mehreren Pausen (eh gut für die Geselligkeit) und Einhaltung eines Abstandes von zwei Metern kein erhöhtes Infektionsrisiko bestehe. Für den Laien gesagt: "Die Flamme einer brennenden Kerze bewegt sich nicht vor dem Mund eines Sängers, selbst wenn er laut singt." Einverstanden, möchte man mitrufen, oder einen Münchner Singkreisnamen zitieren: Da'Chor! An einem Ende der sang- und klanglosen Zeit hätten schließlich auch Konzertgänger ihre Freude. Endlich einmal wieder solch geballte Stimmkraft zu erleben, wäre schön.