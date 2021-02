Von Antje Weber

Eben noch hat man beim abendlichen Spaziergang sehen müssen, wie Sanitäter einen Nachbarn auf einer Krankentrage zum Ambulanzwagen trugen. Wenig später, zuhause vor dem trauten Bildschirm, singt Tenor Pavol Breslik beim Livestream aus der Bayerischen Staatsoper: "Niemand entrinnt dem Schicksal, wen's will, den packt es auch." So unerbittlich wie der Text, so schmerzlich und zugleich zart wirkt dabei auch die Komposition von Leoš Janáčeks "Tagebuch eines Verschollenen". Es ist nun zwar nichts Neues, dass Musik im besten und bittersten Fall ein Spiegel unserer Gefühle ist und in die tiefsten Schichten vordringt. Doch es ist immer noch irritierend, dass dies auch ein kurzer Stream am Montagabend erreichen kann - und ermutigend.

Wer streamt, hat derzeit mehr vom Leben. Kann sich digital, welch ungeahnter Luxus, in Opernhäuser und Museen auf der ganzen Welt beamen. Oder einfach reihum die Münchner Kulturinstitutionen anklicken - die dem sehnsüchtigen Publikum in diesen Wochen immer wieder unglaublich gute Angebote machen. Dass dabei zunehmend die Bedürfnisse der Zuschauer nach mehr Interaktion berücksichtigt werden, wie kürzlich auch der Veranstalter Tristan Marquardt in einem SZ-Gastbeitrag forderte, ist unübersehbar. Wenn die Staatsoper unter einem Stream die Geräusch-Optionen "Applaus", "Bonbon", "Huster", "Pscht" oder "Klatschen & Buhs" anbietet, ist das zwar nur ein netter Gag. Bei den Münchner Kammerspielen dagegen konnte man seine Meinung kürzlich nach einer Livestream-Aufführung von "Gespenster" öffentlich im Chat kundtun. Leider war das bei der Premiere von Clemens J. Setz' "Flüstern in stehenden Zügen" am vergangenen Sonntag nicht möglich; gerne hätte man in die Tastatur gehackt: Lieber Autor, eine gute Idee allein reicht nicht für ein ganzes Theaterstück!

Vielleicht ist es ja ganz gut, dass die Meinungen der Zuschauer nicht immer gleich ungefiltert zu hören oder zu lesen sind. Nicht auszudenken, welche Statements womöglich beim Literaturhaus-Gespräch von Andreas Kossert und Gerald Knaus am Dienstag aufgeploppt wären. Das von Susanne Koelbl packend moderierte Gespräch zum Thema Flucht war von der ersten Minute an intensiv, brennend aktuell, schmerzlich auch in der Unbedingtheit, in der Knaus klipp und klar machte, dass wir Europäer im Umgang mit Geflüchteten auf beschämende Weise die Flüchtlingskonvention opfern - ein aufrüttelnder Abend. Ob er analog noch schriller nachgehallt hätte? Natürlich bleiben Streams nur Krücken - doch lieber mit Krücken humpeln als gar nicht laufen. Die Kulturabende vor dem Computerbildschirm erweitern unseren beschränkten Horizont, bieten Trost und vermitteln zumindest die Ahnung eines Live-Erlebnisses. Und sie zeigen, immer wieder, immer besser: Es geht weiter, trotz allem. Das ist schön.