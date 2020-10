Kolumne von Barbara Hordych

Wenn die Münchner Volkshochschule am Montag in ihr neues Semester startet, haben die Bildungswilligen nicht nur die Wahl aus 9000 Angeboten, sondern häufig auch die Wahl zwischen einer Präsenz- und einer Online-Variante. Viele Vorträge finden zudem "hybrid" statt, also mit Präsenz-Teilnehmern vor Ort im Einstein 28 oder im Gasteig, während alle anderen gleichzeitig von zu Hause aus oder unterwegs den Livestream verfolgen können. Sicher, interaktive Webinare und Hybridveranstaltungen sind eine sinnvolle und nützliche Ergänzung beim Lernen, zudem sie sich als eine gute Überbrückung in Pandemie-Zeiten erwiesen haben. Dennoch: "Präsenzseminare machen den Zusammenhang von Bildung, Begegnung und Beziehung erfahrbar - das kann ein Webinar so nicht leisten", sagte Susanne May, die Programmdirektorin der Volkshochschule, vor Kurzem im SZ-Gespräch. Auch wenn die digitalen Lernformate eine "Rettung" in Zeiten der Pandemie darstellten, sei doch fraglich, ob sie auch die "Zukunft" bedeuteten.

In genau diesem Spannungsfeld bewegt sich ein besonderer Schwerpunkt, der unter der Überschrift "Connected. Leben im Digitalen" knapp 500 Angebote versammelt und sich ein ganzes Jahr lang mit den Auswirkungen der Digitalisierung befassen wird. Zum einen geht es dabei um die Vermittlung von Anwendungswissen, also darum, wie die digitalen Medien möglichst reibungslos und effektiv eingesetzt werden können, um beispielsweise einen Roboter zu programmieren oder Kunst am Tablet zu gestalten. Darüber hinaus beinhaltet die Reihe aber auch die kritische Reflexion der Digitalisierung, die Frage, wie die sozialen Medien die Wahrnehmung und das Verhalten manipulieren, das Individuum und die Gesellschaft beeinflussen.

Wer könnte da für die Eröffnung passender sein als Armin Nassehi, der prominente Soziologie-Professor der LMU? Er wird in seinem Vortrag "Die digitale Gesellschaft nach Corona" diskutieren, warum die Digitalisierung so erfolgreich und allgegenwärtig ist. Womit man bei einem Phänomen angelangt wäre, das in der politischen Sprachkritik mit dem Bild "Holzfeuer im hölzernen Ofen" beschrieben wird: Die Präsenzveranstaltung im Einstein ist bei freiem Eintritt besuchbar. Freilich dürften die Plätze schnell ausgebucht sein. Deshalb ist sie von vornherein als eine jener Hybridveranstaltungen geplant, die noch in einen anderen Vortragssaal übertragen sowie live auf dem Youtube-Kanal der Münchner Volkshochschule ausgestrahlt wird. Anschließend steht sie noch in der Mediathek zur Verfügung. Jedenfalls wird damit Nassehis Zuhörerschaft im virtuellen Raum ins Unendliche potenziert. Und das ist sehr schön.