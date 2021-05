Kolumne von Michael Zirnstein

Es gibt jede Menge positive Nachrichten aus der Kultur im Endspurt der Krise. Sie schwimmt sich frei, denn die Freibäder haben ja wieder geöffnet. Und wir spülen die Sorgen weg, weil in Biergärten wieder "ozapft is". Wer nun einwendet, was bitte sehr Trinken und Planschen mit Kultur zu tun hätten, der hat die vielen Kommentatoren nicht gehört, die die Öffnung dieser lebensnotwendigen Bereiche so begründen: "In Bayern ist das Biertrinken Kulturgut." Und: "Freibäder sind wichtig für das Gemeinschaftsgefühl und die Erbauung", was ja in etwa der Kulturdefinition von Ministerpräsident Markus Söder entspricht.

Aber, da will diese "Das ist schön"-Kolumne gar nicht meckern, auch in der oft spröden, unbequemen und zänkischen Kultur-Kultur geht es aufwärts. Kunstminister Bernd Sibler flutet derzeit die Journalisten-Postfächer mit good news: So wurde das Soloselbstständigen-Hilfsprogramm für professionelle Künstler bis Ende 2021 verlängert. Auch an die Amateure wird gedacht, denn die dürfen nun wieder in ihren Ensembles proben, so lange diese nicht mehr als zehn Personen drinnen und zwanzig draußen umfassen. Dafür dürfen an der frischen Luft immerhin 250 Zuschauer einem Kulturereignis beiwohnen. Jetzt schimpfen zwar die Veranstalter wegen der Deckelung des Publikums unabhängig von der Platzgröße, aber immerhin wurde die geplante Beschränkung auf 100 Gäste abgewendet. Und wer mehr Leute und Hintergrundmusik erleben will, der gehe eben in einen der Biergärten, die, wie erwähnt, auch zur Kultur gehören. Mit dieser Lösung hat die Staatsregierung schon 2020 prima leben können.

"Das Comeback von Kunst und Kultur nimmt immer mehr Fahrt auf", freut sich also Bernd Sibler. Das stimmt, freuen sich viele Veranstalter mit ihm, fragen aber vorsichtig an, warum nur große Theater- und Konzerthäuser mit fester Reihenbestuhlung spielen dürfen, Kleinkunstbühnen, Stadtviertelmehrzwecksäle, Pop-Clubs und Discos aber nicht. Die Bayerische Staatsregierung gehe, so lässt das Ministerium wissen, eben bei den Öffnungen "vorsichtige, aber konsequente Schritte".

Doch auch in dem Punkt gibt's frohe Kunde: Bayerns Vorzeige-Kulturhilfe, die Spielstättenförderung, die Verluste wegen der Zwangsschließung ausgleicht, werde bis Ende des Jahres verlängert. Das erfuhren die Clubs Anfang Mai. Im selben Zug teilte man einigen aber mit, dass sie einen Teil der Hilfe von 2020 zu unrecht erhalten hätten. Der Bayerische Finanzhof habe da eine Überkompensation mit dem Überbrückungsgeld des Bundes festgestellt. Auch wenn keine Absicht im Spiel gewesen sei, müsse man doch bis zu 300 000 Euro zurückzahlen. Für 30 private Spielstätten wie den Hirsch in Nürnberg, Spectrum in Augsburg oder Harry Klein in München hätte das womöglich das Aus bedeutet. Nach Protest von SPD und Grünen und mit Fürsprache von Robert Brannekämper, CSU, hat das Kunstministerium das Unheil abgewendet: Die Clubs müssen zwar das Geld für November und Dezember an den Freistaat zurückzahlen, dürfen dafür aber ausnahmsweise nachträglich Bundeshilfe für diese Zeit beantragen. Ein Verwaltungsakt mit Happy End, das ist schön und hat Kultur.