Einfach ist es ja nicht, das Nibelungenlied laut zu rezitieren. Die berühmtesten Langzeilenstrophen des deutschen Mittelalters haben es in sich. Das dokumentiert auf sehr vergnügliche Weise das Video, in dem das siebenköpfige Organisationsteam der Europäischen Wochen (EW) in Passau in wechselnden Rollen aus dem dritten Abenteuer des Heldenepos' liest. Deklamiert wird jener Abschnitt, in dem Hagen von Tronje erstmals dem Wormser König Gunther vom sagenhaften Drachentöter Siegfried erzählt. Kann sich aber jeder unter www.ew-passau.de selber ansehen.

Das Video hat das Team nicht etwa aufgenommen, um sich die Zeit zu vertreiben, bis endlich klar ist, ob die EW heuer stattfinden können oder nicht. Die Aufnahme soll vielmehr dazu anregen, sich an einem Experiment zu beteiligen, nämlich einer Lesung des kompletten Nibelungenliedes, demnächst von den EWlern zusammengeschnitten aus hoffentlich vielen Videos von Freiwilligen. Dass die Europäischen Wochen zu dieser digitalen Mitmach-Aktion einladen, ist dem Umstand geschuldet, dass das Werk vor mehr als 800 Jahren vermutlich im Umkreis des Bischofs Wolfger in Passau entstanden ist. Und jetzt im "Passau-Projekt" wiedererstehen soll.

Das EW-Team liest aus der neuhochdeutschen Übersetzung, die Karl Simrock im Jahr 1827 schuf. Der Dichter (1802 - 1876) arbeitete damals als Referendar am Berliner Kammergericht, bevor er dort 1830 rausflog wegen eines Gedichts, das die Pariser Julirevolution feierte. Fortan widmete er sich nur mehr der Literatur. Ihm ist jedenfalls die erste volkstümliche und auflagenstarke Übertragung gelungen, hochgelobt, weil sie so dicht am Original blieb. Für unsere Ohren klingt die Sprache allerdings ziemlich altertümlich. Auch ein Grund, warum es allen Teilnehmern selbst überlassen bleibt, welchen Text sie lesen wollen, ob Simrock, eine moderne Übersetzung oder das mittelhochdeutsche Original.

39 "Aventiures" sind es insgesamt, für den Anfang reichen aber erst mal die ersten zehn Abenteuer. Wer sich beteiligt, sollte es nicht versäumen, vor dem Start der Aufnahme mit Handy, Webcam oder Ähnlichem auf der Webseite der EW nachzuschauen, welche Abschnitte schon vergeben sind. Das fertige Video sollte bis Donnerstag, 30. April an nibelungen@ew-passau.de geschickt werden. Die Veröffentlichung ist für Juni geplant. Goethe hätte wahrscheinlich begeistert mitgemacht. Er schätzte die Simrock-Fassung, auch wenn er von November 1808 bis Januar 1809 noch gezwungen war, den Damen des Weimarer Hofs während seiner "Mittwochsvorträge" aus der älteren Fassung des Germanistikprofessors Friedrich Heinrich von der Hagen vorzulesen. Angeblich dichtete er damals sogar eine Aventiure in Hexameter um. So gesehen ist das Lesen einer Nibelungenstrophe wirklich die leichtere Übung und das ist doch schön.