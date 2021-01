Von Karl Forster

Auch wenn er es nie zugeben würde: Nichts ist dem Bayern heiliger als sein Bayerntum. Zwar wird die kulturelle Bindung zu Lederhose und Lodenjanker um so mehr vertuscht, je geringer die Entfernung seiner Wohnstatt zum Münchner Marienplatz ist. Man kann sogar sagen, dass der Münchner Bayer sein Bayerntum geradezu verrät, ehe der Hahn dreimal kräht. Aber das hindert ihn nicht daran, sich über jene Nichtbayern aufzuregen, die versuchen, sich dem tradierten Bayernklischee optisch und - noch schlimmer - phonetisch anzunähern. Was zu dem oft beklagten oder zumindest belächelten Phänomen führt, dass, wer in München Lederhose und Lodenjanker trägt, vom Münchner und der Münchnerin sofort als Zuagroaster identifiziert wird.

Diese Haltung aber hindert den Münchner Menschen nicht daran, sein Bayersein jenseits der Freistaatsgrenzen bundes- und, wenn es geht, weltweit zu vermarkten; und, weilt er urlaubsbedingt in der Fremde, sich in diesem Sein zu sonnen, also sein Bayerntum geradezu plakativ auszustellen. Man sieht das zum Beispiel auf Campingplätzen, egal ob auf Rügen oder in Rimini, wo vor dem Münchner Wohnmobil, auf dessen Heck der Spruch "Mia san mia" prangt, der Klapptisch steht mit weißblau gerautetem Tuch. Obendrauf ein Weißbierglas, daneben ein Holzbrett mit Breze und einer Scheibe Leberkäs.

Womit wir beim Anlass des Nachdenkens wären, der bayerischen Küche und ihrer cineastisch Vermarktung durch den Polizisten Franz Eberhofer. An diesem Samstag wirkt er wieder im - natürlich - Bayerischen Fernsehen, diesmal in der Folge "Griesnockerlaffäre". Was aber eigentlich wurscht ist, denn ob Dampfnudel, Leberkäs, Sauerkraut oder eben Griesnockerl, der Plot ist immer derselbe: Franz Eberhofer steckt in der Scheiße. Da hilft nur das große Fressen.

Nun könnte man, um sich von der Klischeefabrik à la Eberhofer bildungshuberisch zu distanzieren, den Maler Hieronymus Bosch zitieren, der meinte: "Dem erbärmlichen Geist ist es zu eigen, stets nur Klischees zu verwenden." Aber mal ganz ehrlich: Landet man, zurück von einer Reise, egal ob nach Australien oder Zypern, wieder in München und hat die Passkontrolle passiert, führt einen der Weg sofort und direkt zum Airbräu, wo man eine halbe Bier bestellt und eine Breze und eine Portion Leberkäs. Und der ganze Körper ist ein einziges Glücksgefühl: Mein Gott, ist das schön!