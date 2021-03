Von Egbert Tholl

Das Residenztheater hat den Braten gerochen. Während die anderen Münchner Theater für kommende Woche Aufführungen vor Publikum ankündigten, verschickte das Haus den Hinweis auf eine mehrtägige Lesung der "Kopenhagen-Trilogie" von Tove Ditlevsen, aus der Schönen Aussicht, als Stream oder live übertragen auf den Max-Joseph-Platz. Interessant war die Begründung, mit der das Staatsschauspiel von Live-Aufführungen vor Publikum Abstand nahm: "Angesichts des Szenariums eines byzantinischen Regelwerks für die Wiedereröffnung der Theater ab Montag, 22. März, sehen wir davon ab, jetzt schon einen Öffnungsplan für die nächsten Wochen zu veröffentlichen."

Die kurzfristig aufflackernde Euphorie der anderen Häuser lag darin begründet, dass vor einer Woche Ministerpräsident Markus Söder in einer kleinen Runde das Leitungspersonal der Theater aufforderte, von 22. März an wieder vor Publikum zu spielen, unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen, mit der Auflage, selbst Tests für das Publikum anzubieten, und wenn die Zahl der Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 läge. Momentan liegt sie in München bei knapp unter 70, aber Oberbürgermeister Dieter Reiter wie auch das Gesundheitsministerium sagten jede Lockerung der Corona-Regeln ab. Der Stufenplan ist Geschichte, jede Planungssicherheit auch.

Schon davor war es bizarr zu erleben, dass Söder die Öffnung der Häuser wollte, diesen aber nicht sagen konnte, wie die Tests ablaufen könnten. Und: Wenn ohnehin das gesamte Publikum einen Test vorlegen muss, wieso muss es Abstand wahren - es wären ja nachweislich alle gesund. Im kurzen Sommer des vergangenen Jahres haben die Theater zudem mit ihren Hygienekonzepten bewiesen, dass sie ziemlich sichere Orte sind. Nun sollten die Tests hinzukommen.

Aber die verlockende Rübe, die man den Spielstätten vor die Nase hielt, ist ja nun schon vor Erreichen des kritischen Werts weggezogen. Nun bleiben Schauburg und Volkstheater dicht, die Staatsoper hält an den ohnehin geplanten Streams fest, das Gärtnerplatztheater versucht gerade, die Rechte für solche zu klären, die Kammerspiele zeigen von Montag an einen Schaufensterparcours. Und die Politik verhöhnt alle Künstler und deren Planungen, hat keine Interesse an differenzierter Betrachtung und schickt sie zum Einkaufen in den Baumarkt. Das ist nicht schön.