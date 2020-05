Applaus, Applaus. Das wird noch dauern, bis diese Form der Anerkennung wieder live stattfinden kann. Klatschen ist etwas, was kleine Kinder schon mit etwa einem Jahr können. Sie erfreuen sich sehr daran. Später nutzen Menschen diese körperliche Form der Geräuscherzeugung, um anderen eine Freude zu machen und zu danken. Wogend oder brandend sind Adjektive mit denen der Applaus nach einem Konzert beschrieben wird. Nicht zu unrecht, denn löst sich doch in diesem kollektiven Klatschen die Konzentration des vorhergegangen Musikhörens wie in einer Welle auf, die gen Bühne schwappt. Ein wunderschönes Ritual, erlösend, warmherzig und befreiend - für das Publikum genauso wie für die Künstler.

Früher verbaten sich die Künstler bei einem Requiem oder nach einem Gedenkkonzert manchmal den Applaus - die sich Bahn brechende Euphorie des gemeinsamen Klatschens ist in solchen Fällen fehl am Platz. Jetzt ist das die Regel. Bei den Online-Stream-Konzerten herrscht Totenstille nach der Musik. Immer. Eine seltsame Verlegenheit und ein Verbeugen vor dem Nichts, auch wenn die in ihren Wohnzimmern vereinzelten Herzen voller Wärme sind. Die vierte Wand zwischen Bühne und Publikumsraum kann nicht mehr durchbrochen werden. Ein paar stille Hände, zum Klatschen gehoben, werden als Emoji in die Kommentarspalten geschickt; und sind nicht mehr als ein trauriges Abbild einer einst so starken urmenschlichen Geste.

Unterdessen gibt es nun eine andere Form der Live-Publikums-Bewertung: den Zuschauerzähler. Die meisten Streaming-Anbieter zeigen an, wie viele Menschen sich das gerade anschauen. Minutiös wird da herauf- und heruntergezählt. Es wird gnadenlos sichtbar, wann sich Zuschauer abmelden. Im Konzertsaal würden die vielleicht einnicken, ihre Physis aber bliebe präsent. Der Online-Zuschauerzähler aber ist unerbittlich. Ah, jetzt wird es langweilig, tschüss, und wieder haben sich fünf Hörer verabschiedet. Diese für alle sichtbare Art Echtzeit-Bewertung passt ins Zeitalter kapitalistisch optimierter Effizienz. Sie ist aber gleichzeitig von ungeahnter Respektlosigkeit für die Künstler und ein Konzerterlebnis in Gänze. Das ist nicht schön.