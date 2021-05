Kolumne von Oliver Hochkeppel

Vor einem Jahr nahmen die Clubs, die es sich leisten konnten, auf Sparflamme wieder ihren Betrieb auf. Drei, vier Dutzend Gäste konnten sich zum Beispiel wieder bei einem Glas Wein in die Unterfahrt oder die Jazzbar Vogler setzen, um Live-Jazz zu lauschen. Bis zum zweiten Lockdown im November hat sich dabei niemand infiziert. Nachweislich, denn alle Besucher waren registriert und nachverfolgbar. Diverse seitdem veröffentlichte Untersuchungen belegen, dass der Besuch von Kulturveranstaltungen ungefährlicher war und ist als beispielsweise das Einkaufen bei Aldi.

Genutzt hat den Clubs das nichts. Während seit gut einem Monat wieder bis zu 800 Leute bei Blasmusik im Biergarten sitzen, es in den Einkaufsmalls wieder brummt und eine ordentliche Zahl der Plätze in der Philharmonie, der Oper oder den Kammerspielen wieder belegt werden dürfen, schauen sie nach wie vor in die Röhre. Obwohl sie nur Getestete oder Geimpfte auf wenige weit voneinander entfernte Plätze ohne Gastronomie einlassen würden. Weil das so unlogisch, unbegründet und unerklärlich ist, verlegen sich die ausführenden Kulturverhinderer auf das, was sie am besten können: Paragrafenreiterei. Auf den Öffnungsantrag der Unterfahrt antwortete das Kreisverwaltungsreferat nach längerer Hängepartie: "§ 27 der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) erfasst derzeit nur Theater, Opern- und Konzerthäuser als Einrichtungen mit fest zugewiesenen Sitzplätzen." Aus Verwaltungssicht ist die Unterfahrt also trotz mehr als 14 000 Konzerten in 43 Jahren kein Konzerthaus, weil sie keine festgeschraubte Reihenbestuhlung hat. Auch Thomas Vogler vertraute dem offiziellen Stadtportal, auf dem es aktuell heißt: "Theater, Opern, Konzerthäuser, Bühnen, Kinos und ähnliche Einrichtungen dürfen öffnen" und setzte Konzerte an. Bis ihm das KVR beschied: "Bei der ,Jazzbar Vogler' handelt es sich um eine konzessionierte Gaststätte - nicht um ein Konzerthaus." Und anscheinend nicht einmal um eine "ähnliche Einrichtung". Ihre in der soeben von Staatsministerin Monika Grütters und der Initiative Musik veröffentlichten großen Clubstudie verkündete "zentrale Bedeutung für das gesellschaftliche und kulturelle Leben" müssten die Clubs vor Ort wohl erst einklagen.

Für diese Farce kommen nur zwei Gründe in Frage. Entweder können wir Deutschen es vor lauter Bürokratie einfach nicht mehr - können keine Flughäfen mehr bauen, keine sündteuren Seuchen-Apps zum Laufen bringen oder Chinas Elektroautos Paroli bieten. Scheitern im Detail, auch und gerade bei Corona. Oder es ist Absicht. Gespeist aus spießbürgerlichem, wilhelminischen Misstrauen gegenüber dem "fahrenden Volk", unkontrollierter Kunst und Kultur. So oder so: Schön ist das nicht.