Kolumne von Evelyn Vogel

Wir haben uns daran gewöhnt. Daran, dass wir Filme zu Hause vom Sofa aus streamen. Dass wir Konzerte und Kabarettaufführungen, Theater- und Opernpremieren im doppelten Rahmen der Bühne und des Computerbildschirms sehen. Auch damit, dass in Zeiten geschlossener Museen Ausstellungen oft nur in Form von Onlinerundgängen oder anderen virtuellen Formaten zugänglich sind, haben wir uns arrangiert. Dass aber keine Ausstellung, sondern nur ihre Vernissage gestreamt wird, ist ungewohnt.

Genau das aber macht die Villa Stuck am kommenden Mittwoch (19 Uhr) bei der Ausstellung "Bis ans Ende der Welt und über den Rand - mit Adolf Wölfli". Direktor Michael Buhrs und Bürgermeisterin Katrin Habenschaden werden ihre Vernissagereden halten, Kurator Roland Wenninger wird in die Ausstellung einführen. Dazwischen und drumherum gibt es zwar Ton-, Film- und Bild-Auszüge aus der durchaus ungewöhnlich konzipierten Präsentation, die sich mit der menschliche Existenz beschäftigt. Aber die Ausstellung selbst wird man vorläufig nicht zu sehen bekommen. Und niemand weiß, ob sie je öffentlich sein wird. Der Stream der Vernissage wäre also, anders als man das kennt, kein Trailer, sondern stünde für sich allein - für immer und ewig.

Etabliert die Villa Stuck damit womöglich ein neues pandemisches Format in Zeiten existenzieller Verunsicherung? Statt nach monatelanger Probenarbeit teure Opernproduktionen ins digitale Orbit zu entlassen und anschießend im Fundus einzumotten, könnten die Grußworte des Intendanten, die Einführung der Regisseurin und ein paar Erläuterungen des Dramaturgen mit ein paar Gesangshäppchen gestreamt werden. Auf welch kostengünstiges und leicht verdauliches Maß würde sich da Wagners Ring reduzieren! Oder Becketts "Warten auf Godot" - hier eine Minute des Schweigens, dort ein verlorener Satz und dazwischen ein wenig Sinnsuche mit Hilfe von ... siehe oben.

Von echtem Kunstgenuss wäre das aber ebenso meilenweit entfernt, wie es diese Stream-Vernissage von einer echten Ausstellungseröffnung ist. Denn diese lebt davon, dass man die Kunstwerke ausgiebig betrachtet und sich anschließend im Foyer - gerne dicht gedrängt und bei einem Glas Wein - darüber und über Gott und die Welt austauscht. So wie es im Theater und in der Oper bei Pausengesprächen und nach dem Kino beim anschließenden Kneipenbesuch geschieht. Eine Stream-Vernissage ohne dass man die Ausstellung zu Gesicht bekommt, das ist nicht schön. Und daran wollen wir uns auch nicht gewöhnen.