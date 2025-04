Von Tankred Tunke

Es ist schwer geworden, ein eigentümergeführtes Restaurant zu eröffnen. Die Finanzierung ist ohne Investor kaum zu stemmen, und bekannte Preistreiber wie die Kosten für Personal, Lebensmittel und horrende Mieten lassen sich nur noch sehr begrenzt an die Gäste weitergeben. Marktforscher haben das Downtrading zum Megatrend in der Gastronomie erklärt. Das heißt: Die Gäste veranschlagen dasselbe Budget wie vor der Teuerung, bestellen dafür aber einfacher und seltener, verzichten auf Extras, den Aperitif oder das zweite Bier. Oder sie wandern in die günstigere Systemgastronomie ab.