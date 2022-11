Von Juniper Rocket

Den Mutigen gehört die Welt, und vor zehn Jahren gehörte sie Jochen Kreppel. Ein kleiner Teil der Welt zumindest. Obergiesing. Gerade 27 Jahre alt geworden, eröffnete er dort, in der Werinherstraße, das "Upper Eat Side". Und machte es zum Mekka aller lässigen Menschen und solchen, die sich für lässig hielten. Eine Art Farm-to-Table-Konzept fuhren Kreppel und sein damaliger Küchenchef, beide vom Starnberger See stammend und bei den Produzenten dort gut vernetzt. Fair bepreiste Gourmet-Tellerchen, ganze Fische, enorme Stücke Fleisch zum Teilen und dazu tolle Weine. Fünf Jahre lang war das Upper Eat Side durchgehend ausreserviert. Dann sperrte Kreppel einfach zu. Und das ist vielleicht mutiger, als überhaupt erst aufzumachen.

An selber Stelle begrüßt er nun im Dantler. Der Dantler startete mit einem bayerischen Deli-Konzept, geöffnet bis 20 Uhr. Seit einiger Zeit aber hat der Dantler wieder ein München-konformeres Konzept; mittags Businesslunch, abends Menü, fünf Gänge für 90 Euro. Eigentlich ist so ein Menü ja auch nichts anderes als Gourmet-Tellerchen, in fixer Reihenfolge eben. Ein Hauch back to the roots. Vielleicht weniger jung und wild. Ernsthafte ältere Herren sind Kreppel und Kollegen aber auch nicht geworden. Im Hintergrund läuft Oldschool Hip-Hop und Reggae, sie begrüßen die Gäste in Shirt oder Sweater wie alte Bekannte. Der Dantler ist schlicht, klar und geschmackvoll eingerichtet. Ein schöner Metzgerblock dient als Empfang, helle Holztische stehen unter raumhohen Bogenfenstern.

Detailansicht öffnen Wein ist hier eine Kernkompetenz - selbstverständlich mit guter Beratung. (Foto: Robert Haas)

Wein ist hier nach wie vor eine Kernkompetenz. Ob der feingliedrige Veltliner (6,50), der interessante Naturwein (9), der cremig-wummsige Weißburgunder (9) und andere, alle spannend, und wir sind immer gut beraten. Das Brot, so fluffig-locker wie ein Kuchen, verdient eine extra Erwähnung. Schwer, die Finger davon zu lassen.

Die Gänge haben Namen wie "Rübezahl" oder "Krasse Forelle". Sie sind fein komponiert, oft hat ein Produkt unterschiedlich verarbeitet mehrmals seinen Auftritt, Schäumchen sind ein beliebtes Topping. "Rübezahl" etwa besteht aus Betevinaigrette und süßlich-erdigen Ofenbeten, Kartoffelschaum und einem Crostini. Das Crostini ist mit Schnittlauch und Schnittlauchmayo verziert und mit Pinienkernen, die sich auch im Gericht wiederfinden, als Crumble und als Mus: Regional und kreativ. Handwerklich sehr gut gemacht. Und es ist eine Freude, wie der Schnittlauch hier eine wahre Tellerwäscherkarriere vom Butterbrot-Topping zum Gourmet-Kraut hinlegt.

Auch mittags ist er uns samt Mayo im "Giesinger Ramen" begegnet, gepaart mit Dill und eingelegtem Ingwer, mit Fisch, Garnele und Soja-Ei. Eine bayerische Interpretation des japanischen Nudelsuppen-Klassikers. Das Pastramisandwich des Gegenübers mit herrlich mürben Fleisch, geräucherter Ochsenbrust. Ansprechend serviert auf einem Holztablett mit Laguiole-Messer, Essiggürkchen, Dill und Senf auf einem extra Tellerchen zum selbstdosieren. Die Mittagsgerichte lassen sich einzeln verspeisen oder in ein Menü packen, die Vorspeise bei unserem Besuch ein Crossover aus dem ersten und zweiten Gang des Abendmenüs, die Nachspeise eine abgespeckte Variante des Desserts. Empfehlenswert, um für kleineres Geld, 35 Euro, einen Eindruck von der Küche und der Atmosphäre zu bekommen.

Zurück zum Abend: Der zweite Gang, Butternuss-Kürbis an Macadamiakrokant und Kernöl mit edlem Safran-Butter-Nussschaum. Ein Zwischengang, "Aal japonaise" (18): geräucherter Starnberger-See-Aal mit intensivem Raucharoma in Ponzusauce mit marinierter Gurke, dazu ordentliche Ingwerschärfe. Die "krasse Forelle": Auf der Haut kross gebraten, im Zitrussud, der süßliche Misonoten hat, mit knackigen Kohlrabisternchen und -würfeln, dazu Mandelsplitter. Spannend, keine 08/15-Fischgänge, asiatisch angehaucht. Der Begleitung ist die Forelle fast zu süßlich, Geschmackssache.

Detailansicht öffnen Das Brot ist so locker wie ein Kuchen - schwer, die Finger davon zu lassen. (Foto: Robert Haas)

Das "Brassato vom Rind" ist ein Hauptgang wie aus dem Bilderbuch, das Fleisch, gebettet auf Palmkohl und Fregola Sarda, zerfällt fast schon auf der Gabel, reduzierte Rotweinsauce. Topinamburcreme samt Kale Chips bringt einen zarten Geschmackstwist, nicht zu fordernd. Das wäre ein schöner Gang für einen Rotwein gewesen, aber zu gierig sind wir, zu spät kommt die Nachfrage. Der Service ist entspannt bis hin zur wurschtigen Beiläufigkeit, die einerseits sympathisch ist, dem ein oder anderen aber vielleicht zu viel, besser gesagt zu wenig sein kann. Wer zum Dantler geht, bekommt keine Knickse und keine gestärkten Tischdecken.

Vor dem Dessert stattdessen ein niedliches Miniatur-Weißbier aus Passionsfrucht mit Topfenschaum und Brause, süß auf der Zunge, britzelnd im Hirn. Der "Exotische Fruchtbecher" selbst punktet mit Mango, Passionsfrucht und einem famosen Kokostopfen.

Ein rundes Menü. Welches wir in Ruhe genießen durften: Über drei Stunden zieht sich unser Dinner, keiner hetzt, die Weinbegleitung muss nicht vor dem nächsten Gang hastig heruntergestürzt werden. Denn die Tische werden nicht doppelt belegt. Mutig? Wir glauben: Genial.

Der Dantler, Werinherstraße 15, 81541 München, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 12 bis 14 Uhr und ab 17.30 Uhr, Telefon 089/ 39 29 26 89, info@derdantler.de, www.derdantler.de