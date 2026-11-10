Briefe schreiben ist nicht mehr so sehr in Mode. Dabei gibt es kaum eine bessere Möglichkeit, jemandem zu sagen, was er einem bedeutet. Deshalb: Neunmal ein Dankeschön. Einfach so. Weil es guttut.

„Ich bin so dankbar für dich.“ Wann haben wir diesen Satz zuletzt zu einem Menschen gesagt, der unser Leben bereichert? Vielleicht haben wir diesen Gedanken sogar noch nie laut ausgesprochen. Fälschlicherweise nehmen wir oft an, die andere Person wisse ohnehin, was sie uns bedeutet. Aber was, wenn das nicht so ist? Es wird Zeit, einmal Danke zu sagen.