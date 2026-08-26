Betrachtet man ihre beachtliche, Jahrzehnte währende Karriere als Bilderbuchkünstlerin, sticht ein Charakterzug der Augsburgerin Daniela Kulot besonders hervor: Ihr Mut zum „Trotzdem“, gerade dann, wenn andere ihr – anfangs – entgegenhalten, „Bilderbücher will hier jeder machen, vergiss es“. Diesen Satz hörte sie bei der Aufnahmeprüfung an der Fachhochschule Augsburg. „Da wurde ich gefragt, welches Berufsfeld ich mir für die Zukunft wünsche. Und ich sagte, dass ich Bilderbücher machen wollte“, erzählt Daniela Kulot bei einem Treffen in ihrem Atelier in der Augsburger Altstadt.
Bilderbuchautorin und Illustratorin Daniela Kulot„KI-Texte sind sehr glatt, perfekt und ohne Reibungen“
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Seit dreißig Jahren ist die Augsburger Bilderbuchkünstlerin Daniela Kulot auch international bestens etabliert. Trotzdem bereitet ihr der Einsatz von Künstlicher Intelligenz gerade wegen der jungen Leserschaft große Sorgen.
Von Barbara Hordych
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