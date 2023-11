In seinem neuen Roman "Yoga Town" fragt der Münchner Schriftsteller Daniel Speck, welche Lasten unsere Eltern uns von Geburt an mitgeben. Und wie wir uns davon lösen.

Von Anton Beck

Vor elf Jahren reiste der Schriftsteller Daniel Speck erstmals nach Rishikesh, ein Pilgerort im Norden Indiens - mit ganz simplen Absichten. "Ich besuchte ein Yoga- und Meditations-Retreat, um mir eine persönliche Auszeit zu gönnen", sagt er in einem Gespräch in München. Vor Ort wurde Speck klar, dass es in Rishikesh mehr gab als Erholung, und dem Ort eine Geschichte zugrunde lag, die erzählenswert ist.