Umgeben von den Bäumen eines weitläufigen Parks duckt sich der Gebäudekomplex der Villa ins Grün. Ein herrschaftlicher Anachronismus umstanden von flachen Neubauten und klotzigen Hochhäuser in Bresso bei Mailand. So findet man sie heute auch im Internet. Die Villa selber ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, der Park aber ist es in großen Teilen. Hier stehen und verfallen Industriehallen. Und hier laufen die Fäden einer Geschichte zusammen, deren Enden nur endlich einer in die Hand nehmen musste.