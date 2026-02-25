Zum Hauptinhalt springen

Daniel Specks Roman „Villa Rivolta“Sehnsucht nach dem italienischen Paradies

Unterwegs in einem Iso Rivolta GT: der Autor Daniel Speck (links) und Piero Rivolta.
Unterwegs in einem Iso Rivolta GT: der Autor Daniel Speck (links) und Piero Rivolta. (Foto: Privat)

Bestsellerautor Daniel Speck kehrt nach Italien zurück: „Villa Rivolta“ ist ein Epos um eine Mailänder Industriellenfamilie, ein Roman über Freundschaft, Liebe und Autos, die noch Geschichten schrieben.

Von Christian Jooß-Bernau

Umgeben von den Bäumen eines weitläufigen Parks duckt sich der Gebäudekomplex der Villa ins Grün. Ein herrschaftlicher Anachronismus umstanden von flachen Neubauten und klotzigen Hochhäuser in Bresso bei Mailand. So findet man sie heute auch im Internet. Die Villa selber ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, der Park aber ist es in großen Teilen. Hier stehen und verfallen Industriehallen. Und hier laufen die Fäden einer Geschichte zusammen, deren Enden nur endlich einer in die Hand nehmen musste.

