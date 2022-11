Von frischem Fisch und Mandel-Zigarren, von der Suche nach Identität in kosmopolitischen Familien: Schriftsteller Daniel Speck, selbst in verschiedenen Kulturen verwurzelt, hat eine Hommage an den Mittelmeer-Raum geschrieben.

Von Martina Scherf

Ein Fisch überwindet die Mauer. Das könnte der Beginn einer wundersamen Geschichte sein. Und wirklich: Der Transport eines Zackenbarsches von Jaffa nach Bethlehem bedeutete für Daniel Speck viel mehr als nur den Beitrag zu einem Mahl. Der Fisch knüpfte an jenem Tag ein Band zwischen Menschen, die sich sonst kaum sehen können, weil eine acht Meter hohe Mauer ihre Städte trennt. In "Terra Mediterranea" erzählt der Münchner Schriftsteller solche Geschichten. Von Köchen, ihren Familien, ihren Lieblingsgerichten. Er sitzt an langen Tafeln in Salina, Tunis und Bethlehem, er lernt, wie sich Traditionen über Jahrhunderte mischten und wie sich das alles im Essen widerspiegelt. Sein Buch ist eine Hommage an den Kulturraum Mittelmeer.