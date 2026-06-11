Der Münchner Starcellist Daniel Müller-Schott kehrt mit seinem neuen Album erstmals zum Cembalo zurück – nicht zu irgendeinem, sondern dem seiner Mutter.

Aus ihrer Kindheit tragen viele Menschen Erinnerungen mit sich, an Geschmäcker, Gerüche, Klänge. In dem Münchner Haus, in dem Daniel Müller-Schott aufgewachsen ist, war es das Cembalo seiner Mutter. Die Klavierpädagogin hatte unter anderem bei Nikolaus Harnoncourt studiert, dem Pionier der historischen Aufführungspraxis, und erleichterte dem Sohn den Weg schon mit ihrem Mädchennamen, weil aus einem bloßen „Daniel Müller“ väterlicherseits möglicherweise nicht so leicht ein Starcellist geworden wäre.