Von Paul Schäufele, München

Wie klingt Amerika? Leicht ist das nicht zu beantworten, denn die musikalische Landschaft der Vereinigten Staaten ist ein melting pot wie das Land selbst. Wenn der rührige Geiger Daniel Hope sich das fragt, ist das Ergebnis ein freundliches Potpourri. Hier treffen sich Kinder von Emigranten, Jazz-Größen, ein deutscher Exilant. Überraschend ist daran wenig, auch nicht, dass Hope und sein Zürcher Kammerorchester sich von der Devise "keep it light" inspirieren lassen. Und so kommt zum schmissigen Auftakt im Prinzregententheater Aaron Copland angeritten mit dem Hoedown aus dem Ballett "Rodeo".

Nicht aus der Prärie, aber nicht weniger repräsentativ tönt eine Folge aus Nummern der "West Side Story" von Coplands Freund Leonard Bernstein. Das ist schöne Musik. Nur den Stücken, die sich auf ihre ohrschmeichelnde Melodie verlassen, fehlt etwas. Denn Daniel Hope ist ein glänzender Conférencier, der so charmant wie informativ durchs Programm führt. Doch es ändert nichts daran, dass sein Geigenton unbestimmt bleibt, immer etwas zirpend. Am überzeugendsten wirkt die Song-Suite von Kurt Weill, wie die meisten Stücke hier bearbeitet von Paul Bateman. Für diese Musik, imprägniert mit den Zynismen der Weimarer Republik und dem Theater-Glanz des Broadway, findet Hope den richtigen Zugang, weil hier weniger der blühende Ton interessiert als vitales Musizieren.

Das können Hope und sein Orchester, auch in der Gershwin-Suite, in der zudem vier Solisten mit ihren Improvisationen brillieren: Seon-Deok Baik als lebhafte Bassistin; Joscho Stephan, virtuos an der Gitarre; der einfallsreiche Pianist Johannes von Ballestrem; und Dimitri Monstein, der mit einer witzigen Schlagzeug-Einlage Applaus erntet. Viel Applaus gibt es ohnehin, gerne hört man die amerikanischen Klassiker in neuem Gewand. Schade nur, dass diese Klassiker mit so wenig Vergessenem, Seltenem konfrontiert werden, in dem sich die USA ebenso finden ließen. Vielleicht noch ein Stück von Florence Price, der afroamerikanischen Komponistin, die mit ihrer bewegenden "Adoration" vertreten ist. Dadurch gewänne das gesamte Programm.