Daniel Hope bei "Stars and Rising Stars" in München

Kritik von Paul Schäufele

In regelmäßigen Abständen sendet Daniel Hope ein väterliches Lächeln nach links. Zu Recht ist der Weltgeiger Hope stolz auf seinen jungen Mitstreiter. Tassilo Probst ist ein gemachter Musiker, der mit Leichtigkeit Jenő Hubays "Carmen-Fantasie" als Bravournummer inszeniert und mit konzentriertem Ernst Franz Schuberts C-Dur-Fantasie sublimiert. Das in jeder Hinsicht schwierige Werk präsentiert Probst als vitale Meditation und nachdenkliches Virtuosenstück, wobei er den träumerischen Beginn als einen schier endlosen Melodie-Bogen gestaltet, in so feinem wie substanziellem Pianissimo.