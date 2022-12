Von Jutta Czeguhn

"Erinnern Sie sich noch an das Jahr 1900. An das erste Jahr des Jahrhunderts, an das Jahr, in dem der Fortschritt des Menschen sichtbarer wurde denn je zuvor: Pariser Weltausstellung, Dieselmotor, Rolltreppe, Quantenphysik, Freuds Traumdeutung ..." Mit der weichen, fast zärtlichen Stimme von Martin Feifel packt er uns, der Erzähler dieser Geschichte, von dem wir noch nicht ahnen, mit wem wir es hier zu tun haben. Er spricht uns direkt an, als wären wir seine Zeitgenossen, die mit ihm zurückblicken auf jene Ereignisse im März 1900, "als die Moderne sich an uns heranschlich wie ein zahmes Tier, plötzlich stand sie vor uns."

In ihrem Hörspiel "Blut" (BR, Ursendung 11. November 2022) erinnert die Münchner Historikerin und Schriftstellerin Dana von Suffrin an eine wahre Begebenheit. Diese hat sich nicht in den vom Tempo der Moderne trunkenen Metropolen Paris, London oder Berlin zugetragen. Ihr Erzähler zieht wie ein Theaterimpresario den Bühnenvorhang auf: "Meine Damen und Herren, alle Welt schaut nach Konitz". Auf einen Marktflecken, von denen es Tausende gab, eine beschauliche Kleinstadt im damaligen Westpreußen. In der es zu den größten antisemitischen Ausschreitungen des Kaiserreichs kam.

Im März 1900 werden in Konitz nach und nach Teile der zerstückelten Leiche des 18-jährige Gymnasiasten Ernst Winter entdeckt. Die Tat versetzt die Menschen in Unruhe, ein vom Konitzer Schlachter Hoffmann gestreutes Gerücht, es handle sich um einen Ritualmord, begangen von seinem Konkurrenten, dem koscheren, jüdischen Fleischer Lewy, sickert ein wie Gift in die Kleinstadt-Gesellschaft. Mittelalter statt Moderne.

Die Konitzer lassen sich anstecken von wüsten Verschwörungstheorien, glauben bereitwillig den kruden Verleumdungen, die Juden würden mit Christenblut ihre Mazzen für Pessach backen. Antisemitische Hysterie erfasst den Ort, es kommt zu Exzessen und Gewalttaten gegen die Lewys und die anderen Konitzer Juden. Es herrscht schließlich eine Art Kriegszustand, das preußische Militär muss anrücken, um die Ordnung wiederherzustellen und die jüdische Bevölkerung zu schützen, die in ihrer Heimatstadt allerdings keine Zukunft mehr sieht.

In der Münchner Staatsbibliothek stieß die Autorin auf Gerichtsprotokolle zum Fall Konitz

"Ich bin ganz zufällig auf den Wikipedia-Artikel zu Konitz gestoßen und wollte sofort mehr über den Fall wissen. Ich fand es faszinierend, dass überwunden geglaubter Antijudaismus sofort wieder aufgerufen werden konnte, sobald ein − übrigens bis heute − ungeklärtes Verbrechen geschieht", sagt Dana von Suffrin im ARD-Hörspiel-Pool über "Blut". Für das sie unter anderem in der Münchner Staatsbibliothek originale Gerichtsprotokolle studiert hat. "Ich wusste sofort, dass ich aus dem Stoff ein Hörspiel machen wollte. Diese stenografischen Protokolle sind ein richtiger Schatz: Ich habe die Konitzer Stadtgesellschaft gleich vor Augen gehabt und musste mich nicht auf Klischees verlassen."

Auf 50 Hörspiel-Minuten wird der "Fall Konitz" eindringlich aufgerollt (Regie: Christiane Huber und Pauline Seiberlich). Man begegnet der Stimme Martin Feifels wieder, er ist der Kommissar, den man von Berlin nach Osten geschickt hat. Verzweifelt versucht er, die Konitzer zur Raison zu bringen, am Ende muss er den Fall ungeklärt zu den Akten legen. Wir, die Zuhörer, und vor allem Dana von Suffrin, deren Vorfahren in der Shoa ermordet wurden, wissen, dass Konitz nur ein Vorbote war für die Jahrhundert-Katastrophe. Was diese den Menschen angetan hat, davon erzählt ein weiteres Hörspiel: "Otto", die Audio-Kunst-Fassung von Dana von Suffrins grandiosem Roman-Erstling.