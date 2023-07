Von Franz Kotteder

Er kam im vergangenen Oktober, holte sich in Rekordzeit zwei Sterne im Guide Michelin sowie vier Hauben im Gault&Millau - und ist nun praktisch schon wieder weg. Max Natmessnig, 35, Koch des Jahres in Österreich 2022, war im vergangenen Jahr eine beinahe schon sensationelle Neubesetzung auf der Position des Küchenchefs im Gourmetrestaurant Alois des Feinkosthauses Dallmayr. Mit einem ähnlichen Paukenschlag verabschiedet er sich nun jedoch schon wieder.

Am Donnerstagnachmittag gab Dallmayr bekannt, dass Natmessnig das Fine-Dining-Restaurant schon Ende September "auf eigenen Wunsch" verlassen werde. Er und seine Frau Bekah Roberts-Natmessnig, die als Restaurantmanagerin im Alois fungiert, wollten sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen. "Wir bedauern den Weggang sehr, wünschen beiden für ihre nächste berufliche Station im Ausland das Beste", so der geschäftsführende Gesellschafter von Dallmayr, Florian Randlkofer. Allzu oft dürfte Natmessnig in der Dienerstraße nicht mehr am Herd stehen; das Restaurant geht am 30. Juli in die zweimonatige Sommerpause. Danach wären die Natmessnigs nominell nur noch vier Wochen im Dienst.

Wohin die Reise dann für sie geht, wird in der Presseerklärung nicht verraten. Sehr wahrscheinlich dürfte die neue Aufgabe aber in den USA zu finden sein. Bekah Roberts-Natmessnig ist Amerikanerin, die beiden haben sich in New York kennengelernt, und Natmessnig hat dort mit den Drei-Sterne-Köchen Daniel Humm und César Ramirez gearbeitet.

Wer in der Zukunft das Team des Alois' führen wird, soll im Herbst bekanntgegeben werden. Übergangsweise wird Miguel Marques, der Souschef von Natmessnig, die Küchenleitung übernehmen. Julien Morlat, Sommelier und Restaurantleiter, wird dem Haus weiterhin erhalten bleiben.