SZ-Leser sehen die Abstandsregeln nicht in Gefahr - den Zusammenhalt in Oberbayern hingegen schon

Detailansicht öffnen Gewöhnungsbedürftig: Zeitweise gesperrte Zugänge am Starnberger See, wie hier in Sankt Heinrich (Gemeinde Münsing). (Foto: Harry Wolfsbauer)

"Bürgermeister fordern Ausflugsverbot" vom 3. April, "Tegernseer wollen keine Besucher" vom 24. März sowie Leserbriefe "Unfreundliche Grüße vom Tegernsee" vom 30. März und "Etwas mehr Demut täte Not in Corona-Zeiten" vom 1. April:

Virus und Einbildung

Die Bürgermeister von Kochel, Tegernsee, Lenggries, Jachenau, Sachsenkam, Gaißach und Münsing fordern ein Ausflugsverbot. Sie sind der Meinung, es sei nicht nachvollziehbar, dass jemand während der Corona-Krise etwa auf den Rabenkopf oder um den Walchensee wandern will. Die Münchner - und nur die sind gemeint - könnten doch schließlich auch im Englischen Garten spazieren gehen. Sind Wanderparkplätze wirklich Horte der Keimübertragung, steigen die Menschen wirklich eng umschlungen, Wange an Wange die Berge hinauf und gefährden dadurch die öffentliche Sicherheit? Und lassen sie tatsächlich auf den ersten Blick erkennen, in welchen verwandtschaftlichen Verhältnissen sie zueinander stehen? Kaum vorzustellen. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, da sind irrationale Ängste im Spiel vor springenden, schwimmenden und fliegenden Viren, aber noch viel mehr vor den ungeliebten Fremden, den Anderen, den Nicht-Einheimischen. In guten Zeiten ist man ja bereit, die Eindringlinge zu akzeptieren, da schwemmen sie nämlich das Geld in die Kasse. Aber jetzt, da der Ausflugstourismus nicht profitabel ist, sollen sie gefälligst fernbleiben.

Die Gemeinden sollten sich das gut überlegen. Erstens hat nicht jeder das Privileg, auf dem Oberland zu wohnen. Das Unglück des Eingesperrtseins in der Stadt könnte einen auch mal selbst treffen. Zweitens werden sich die Städter vielleicht merken, wo sie gerne gesehen sind, und wo sie nur mit ihrem Geldbeutel geduldet werden. Vielleicht geht der Ausflug das nächste Mal dann woanders hin. Es gibt viele schöne Orte in Oberbayern.

Prof. Dr. Miriam Gebhardt, Schäftlarn

Zusammenhalt geht anders

Verständnislos waren wir als fleißige Tegernsee-Besucher über die Maßnahmen der Bürgermeister am Tegernsee. Ungeheuerlich sind auch die Begründungen der Bürgermeister. In diesen schwierigen Zeiten sollte ein Miteinander an den Tag gelegt werden. Grenzen innerhalb eines Landes zeigen keine Verbundenheit.

Silvia und Dr. Reinhard Prehn, Schondorf am Ammersee

Immunstärke und Augenmaß

Es ist die wesentliche Leistung des bayerischen Ministerpräsidenten, eine erste Maßnahme zur Bekämpfung der Epidemie drei Tage vorzuziehen, statt umständliche Verhandlungen auf Bundesebene abzuwarten. Es ist wohl auch sinnvoll, dass Spaziergänge und Wanderungen nur mit den Personen des eigenen Haushalts gestattet sind, auch wenn man sich fragt, wie alleinlebende Personen die Isolation psychisch verkraften sollen. Durch das krampfhaft sture Festhalten am Begriff der "Ausgangsbeschränkung" anstelle der epidemiologisch sinnvolleren "Kontaktbeschränkung" ist jedoch eine babylonische Verwirrung entstanden, ein Konglomerat aus sinnvollen, halbwegs sinnvollen, barocken, sinnlosen und oft sogar gesundheitsschädlichen Pseudobestimmungen, mit widersprüchlichen Aussagen der verschiedensten offiziellen Stellen und Medien.

Das Kreisverwaltungsreferat teilt auf telefonische Anfrage mit, man dürfe die Stadt nicht verlassen. Das meinen auch die Tegernseer Bürgermeister, die von den Münchnern eigentlich nur den Geldbeutel sehen wollen, während der Ministerpräsident meint, Ausflüge zu verbieten sei "das falsche Signal". Auf der Internetseite des Innenministeriums erfährt man auch, dass man wohl bergwandern darf, jedoch, wie an anderer Stelle erklärt, zügig weiter und nach Hause gehen soll, seine Brotzeit also im Gehen essen soll. Tatsächlich darf man sich laut Polizei im Englischen Garten nicht mehr hinsetzen, der Innenminister wütet im Radio gegen Ausflügler und eine Boulevardzeitung droht ihnen mit drakonischen Strafen. Nicht nur das Virus versetzt die Bevölkerung in Angst und Schrecken.

Tatsächlich geht es um die Ausbreitung einer Epidemie. Daher sind die Kontaktbeschränkungen sinnvoll und sollten auch durchgesetzt werden. Zum Beispiel sollte die Zahl der Kunden, die sich gleichzeitig im geschlossenen Raum eines Lebensmittelgeschäfts aufhalten, wirksam beschränkt werden. Es ist aber auch bekannt, dass ein gestärktes Immunsystem die Schwere und auch die Wahrscheinlichkeit einer Infektionserkrankung verringert, und dass der Aufenthalt im Freien das Immunsystem stärkt. Man sollte die Bürger geradezu auffordern aus dem Haus zu gehen, und, so sie ein Auto haben, die Stadt zu verlassen und ihren Sport in Gegenden geringerer Dichte auzuüben, statt am Olympiaberg joggend Tröpfchenwolken auszustoßen, die die weniger Glücklichen, die in der Metropole gefangen sind, dann einatmen müssen. Und warum sollte man mit Mitgliedern des eigenen Haushalts kein Picknick im Freien machen dürfen?

Andreas Maurer, München

Tölzer dürfen ja auch nach München

Ein kurzer Erlebnisbericht unserer Samstagswanderung auf einen unserer Heimatvorberge: Weder am Parkplatz noch auf den Wegen und im weitläufigen Gelände konnten wir (Ende März) Menschenansammlungen oder Ameisenstraßen den Berg hinauf beobachten. Am Gipfel verstreuten sich die Rastenden locker in großer Entfernung voneinander, und das Aneinandervorbeigehen einschließlich erst nachfolgendem Gruß geschah im großen und bewussten Sicherheitsabstand. So wenige Kontaktmöglichkeiten wie in der freien Natur und im Auto (nur mit Familienangehörigen) kann man nirgends, schon gar nicht am unmittelbaren Wohnort erzielen. Die Regelung unserer Staatsregierung ist einleuchtend eindeutig.

Wir können nicht glauben, dass die Polizei Autofahrer mit Münchner Kennzeichen in Weyarn aufhielt. Werden denn Autofahrer mit "MB"- oder "TÖL"-Nummern auch an der Münchner Stadtgrenze zurückgeschickt? Das spräche übrigens aus Datenschutzgründen für anonymisierte KFZ-Nummernschilder (wie es zum Beispiel die Italiener schon lange praktizieren). Auf unserer Erde und auch in Oberbayern wird es enger. Doch mit etwas Nächstenliebe und Verständnis lässt es sich bei uns doch noch ganz gut leben.

Karin und Peter Zeitler, Sauerlach

Bleibt's daheim, zefix!

Macht's Morgengymnastik, zu Hause, vielleicht mit den netten Jungs vom FC Bayern via YouTube, lauft's oder radelt's einmal um die Häuser, rupft's euer Unkraut aus dem Garten, dann seid's ihr im Sommer wieder fit für die Berge. Aber jetzt: Bleibt's daheim, zefix! Und liebe Tegernseer, freut's euch nicht zu früh: Wir kommen alle wieder, verstopfen am Wochenende eure Straßen, verpesten die gute Bergluft und bringen unser Geld ins Bräustüberl, auf die Aueralm und auf die Rotwand, des is g'wiss! Bleibt's gsund!

Ulla Schmeer, Landshut