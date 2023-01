Seit 20 Jahren ist die gelernte Sozialarbeiterin Dagmar Schönleber ein unverwechselbarer Aktivposten auf Poetry-Slam-, Comedy- und Kabarettbühnen. In ihren Texten und Songs findet sie den Weg zwischen Unterhaltung und Haltung, zwischen zweckfreiem Humor und anwendbarer Lebensphilosophie, zwischen Comedy und Kabarett. Humorvoll, aber ernsthaft tritt sie auch gegen Sexismus aller Art ein, seit 2018 unter anderem in der mit Carmela de Feo und Patrizia Moresco gegründeten "Sisters of Comedy GbR". Das spiegelt auch der Titel ihres neuen Programms wider, mit dem sie jetzt ins Vereinsheim kommt: "Die Fels*in der Brandung". Unerschütterlich steht sie wieder ihre Frau, lobt die Mutigen und erzieht die ewig Jammernden. In einer Show, die man nicht trefflicher ankündigen kann als sie selbst: "Ein Abend zwischen Schnaps und Schnäppchen, mit Worten, Wumms und Westerngitarre."

Dagmar Schönleber, Di., 10. Jan., 19.30 Uhr, Vereinsheim, Occamstraße 8, Tel. 34 49 74