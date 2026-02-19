So oft schon ist sie auf der Schwelle gestanden. „Das Zehenspitzengefühl“, sie beschreibt es in einem Gedicht, das ebendiesen Titel „Auf der Schwelle“ trägt. „Wie lange / hältst du noch die Balance“, geht es weiter. „Wie lange / drosselst du deine Lust nach / Erfahrung jenseits der Zeit“. Jenseits der Zeit meint: jenseits des Todes. Als demnächst Hundertjährige ist die Lyrikerin Dagmar Nick mit seinen Vorboten bestens vertraut. Und träumt davon, „abzuspringen, / aufgefangen oder empfangen / zu werden in diesem neuen, / wunderbewahrenden Element“.
Die fast 100-jährige Schriftstellerin Dagmar Nick„Durchhalten und weitermachen!“
Lesezeit: 6 Min.
Wie gelingt der Weg ins und durchs Alter? Ein Besuch bei der Lyrikerin Dagmar Nick, die in ihrem langen Leben „durch alle Feuer“ gegangen ist und nichts bedauert.
Von Antje Weber
Neue Leitung in Augsburg:Das Brechtfestival fordert die Stadtgesellschaft heraus
Beim Augsburger Brechtfestival dreht sich 2026 alles um Teilhabe. Die neuen Leiter Mark Schröppel und Sahar Rahimi versprechen gerade drum aber auch Ecken und Kanten.
Lesen Sie mehr zum Thema