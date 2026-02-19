Zum Hauptinhalt springen

Die fast 100-jährige Schriftstellerin Dagmar Nick„Durchhalten und weitermachen!“

Lesezeit: 6 Min.

Auch wenn die Augen trüber geworden sein mögen: Dagmar Nick hat den Durchblick.
Auch wenn die Augen trüber geworden sein mögen: Dagmar Nick hat den Durchblick.

Wie gelingt der Weg ins und durchs Alter? Ein Besuch bei der Lyrikerin Dagmar Nick, die in ihrem langen Leben „durch alle Feuer“ gegangen ist und nichts bedauert.

Von Antje Weber

So oft schon ist sie auf der Schwelle gestanden. „Das Zehenspitzengefühl“, sie beschreibt es in einem Gedicht, das ebendiesen Titel „Auf der Schwelle“ trägt. „Wie lange / hältst du noch die Balance“, geht es weiter. „Wie lange / drosselst du deine Lust nach / Erfahrung jenseits der Zeit“. Jenseits der Zeit meint: jenseits des Todes. Als demnächst Hundertjährige ist die Lyrikerin Dagmar Nick mit seinen Vorboten bestens vertraut. Und träumt davon, „abzuspringen, / aufgefangen oder empfangen / zu werden in diesem neuen, / wunderbewahrenden Element“.

