So oft schon ist sie auf der Schwelle gestanden. „Das Zehenspitzengefühl“, sie beschreibt es in einem Gedicht, das ebendiesen Titel „Auf der Schwelle“ trägt. „Wie lange / hältst du noch die Balance“, geht es weiter. „Wie lange / drosselst du deine Lust nach / Erfahrung jenseits der Zeit“. Jenseits der Zeit meint: jenseits des Todes. Als demnächst Hundertjährige ist die Lyrikerin Dagmar Nick mit seinen Vorboten bestens vertraut. Und träumt davon, „abzuspringen, / aufgefangen oder empfangen / zu werden in diesem neuen, / wunderbewahrenden Element“.