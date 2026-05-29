So viel Leben, so viele feine Zeilen: Die Schriftstellerin Dagmar Nick wird 100 Jahre alt. Und ihr zu Ehren erscheinen zwei neue Bücher.

Eigentlich sollte man in der Stadt weiße Fahnen mit ihren Gedichten in Großdruck aushängen – und dann sollte man die Passanten bitten, sie laut vorzulesen. Das schlug der Schriftsteller Gert Heidenreich in seiner Laudatio auf Dagmar Nick vor, als sie kürzlich den Kulturellen Ehrenpreis Münchens erhielt. Und was soll man sagen: Recht hat er.