Von Antje Weber

Alles fließt. Dieser Satz von Heraklit klingt selbstverständlich, doch er ist es nicht. Es gibt Hindernisse, die das Fließen bremsen können, aufhalten, umleiten, ob in einem Flusslauf, ob in Gedanken und Worten, in der Gesellschaft. Dann müssen vielleicht Steine aus dem Weg geräumt werden. Dann muss etwas wieder in Fluss gebracht werden.