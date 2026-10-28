Lange war die Unterführung der Dachauer Straße unter den Bahngleisen in Moosach eine nur für Radler und Fußgänger passierbare Baustelle. Mitte Dezember, nach fast drei Jahren, soll sie für den Verkehr wieder komplett freigegeben werden.

Die Passage ist keine normale Unterführung in irgendeinem Münchner Stadtteil. In der Vergangenheit war sie wegen diverser Kollisionen stadtweit als „Unfallbrücke“ oder „Pannenröhre“ bekannt geworden. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: 2010 blieb ein Reisebus mit 57 Schülern und sechs Lehrern aus Ludwigshafen in der zu niedrigen Röhre hängen, 13 Schüler wurden verletzt. 2011 und 2012 krachten an derselben Stelle Lastwagen in die Brücke, 2013 war es ein vier Meter hoher Doppeldeckerbus mit 55 überwiegend jugendlichen Passagieren, von denen 40 verletzt wurden.

Im Sommer 2014 beschädigte ein fast vier Meter hoher Betonmischer die Röhre schwer, 2016 strandete erneut ein Doppeldeckerbus – genügend Gründe, um die 1907 errichtete und zuletzt Anfang der Siebzigerjahre sanierte Brücke zu erneuern und die Durchfahrtshöhe von 3,70 Meter auf 4,70 Meter aufzustocken beziehungsweise die Fahrbahn tiefer zu legen. Passagiere in Doppeldeckerbussen können sich nun sicher fühlen: Diese dürfen in der EU nicht höher als vier Meter sein.

Die Arbeiten sind nun fast abgeschlossen. Die Bahn hat die neue Brücke für die Bahngleise schon im September 2024 eingebaut. Danach war die Stadt gefragt, um die Unterführung für den Verkehr zu modernisieren. Das gestaltete sich aufwendig, weil die Straße wegen des hohen Grundwasserpegels zeitweise geflutet war. Um des Wasserdrucks Herr zu werden, ließ die Stadt eine 120 Meter lange Grundwasserwanne einbauen.

Jetzt stehen noch ein paar Restarbeiten an, unter anderem an den Bürgersteigen und Radwegen und an der Wand der Grundwasserwanne. Weitere Arbeiten, die nach der Verkehrsfreigabe der Dachauer Straße weitergehen, sind die Herstellung des Wendehammers an der Holledauer Straße und der Grünflächen sowie die Baumpflanzungen.

Auch für Radler und Passanten ist die Unterquerung der Bahngleise deutlich sicherer und angenehmer geworden. Ihnen steht nun eine knapp fünf Meter breite und baulich abgetrennte Geh- und Fahrbahn zur Verfügung. Auf der Süd-West-Seite gibt es einen mehr als fünf Meter breiten Zwei-Richtungs-Radweg. Im Umfeld der Unterführung wurden auch die Kreuzungsbereiche der Dachauer Straße umgestaltet.