"Es gibt viel zu tun", so fasste Odelzhausens Bürgermeister Markus Trinkl (parteifrei) seine Eindrücke vom Zwischenbericht zum Bürgerbeteiligungsprojekt "Odelzhauser Ortsmitte" zusammen. Das Projekt wird von der Münchner Cima Beratung + Management GmbH begleitet, moderiert und ausgewertet. Ende Juni ging ein erster Bürgerworkshop über die Bühne, an dem etwa achtzig Interessierte teilgenommen hatten. Cima-Projektleiter Jan Vorholt stellte im Gemeinderat nun die Ergebnisse der damaligen Diskussionen vor und skizzierte das weitere Vorgehen. Eine seiner wichtigsten Botschaft lautete: Der für diesen Herbst anvisierte zweite Workshop kann erst im Frühling stattfinden. Trinkl scheint einen Termin nach Kommunalwahl zu präferieren.

Vorholt stieg mit einem Rückblick in seine Ausführungen ein. Mehr als die Hälfte der 211 konkreten Vorschläge entfielen Ende Juni auf die Themenfelder "Einzelhandel, Gastronomie, Beherbergung" (65 Nennungen) und "Verkehr, Parken, Mobilität" (50). Ein bayerisches Wirtshaus mit Biergarten ist dabei der größte Hit (29 Nennungen), also ein Ersatz für den Traditions-Gasthof Sonne, der zu Jahresanfang seine Türen geschlossen hatte und in dessen Saal die Veranstaltung stattfand. Ein Resultat, das niemanden überraschte, der Wunsch nach einem zentralen Wirtshaus ist in Odelzhausen immer wieder zu hören. Dass die Parksituation in der Ortsmitte unbefriedigend ist, war ebenfalls schon vorher klar, 25 Nennungen unterstrichen dies. Überraschend war, dass nur zwei Beteiligte eine Umgehungsstraße forderten - über Jahrzehnte ein Hauptthemen im Dorfdiskurs. Anfang des Jahrtausends war der Zwist über mögliche Varianten so groß, dass an dem Thema lange Zeit nicht mehr gerührt wurde, bis sich Trinkl der Sache vor drei Jahren annahm. So ist im Sommer 2017 schon ein wichtiger Startschuss gefallen, als das Bundesverkehrsministerium einer zweiten Autobahnauffahrt zustimmte. Vermutlich der Grund, warum das Thema derzeit nur wenigen Bürgerinnen und Bürgern auf den Nägeln brennt.

Die Ableitung des Verkehrs aus Richtung Pfaffenhofen an der Glonn und Adelzhausen zur Autobahn A8 könnte indes weitreichende Auswirkungen auf alle Odelzhausener Geschäfte haben, vermutet Trinkl. Für das Odelzhausener Zentrum ist wohl ebenso wichtig, dass sich ein Lebensmittel-Vollversorger im Gewerbegebiet komplett neu aufgestellt hat und dass ein großer Drogeriemarkt im Oktober seine Pforten öffnete. "Die Kaufkraftstudie aus dem Jahr 2015 muss daher nochmals komplett überarbeitet werden", sagt der Bürgermeister. "Sorgfalt geht hier vor Schnellschüssen", so Trinkl weiter. In die Analyse müssten auch Veränderungen der Einzelhandels-Angebotsstruktur in den benachbarten Kommunen mit einfließen - etwa ein neuer Einzelhandelsmarkt in Ried (Landkreis Aichach-Friedberg), der für viele München-Pendler aus dem Süden Augsburgs und dem Nachbarlandkreis interessant sein könnte.

Vorholt und sein Team wollen sich in den kommenden Wochen der "Identifikation geeigneter realisierbarer Nutzungen" sowie deren Bewertung und Abwägung widmen. Im Frühjahr 2020 wollen sie im Gemeinderat verschiedene Szenarien vorstellen. Eventuell erst nach der Kommunalwahl am 15. März, denn dann könnten die neu gewählten Kommunalpolitikerinnen und ihre Kollegen die Sitzung zumindest von den Zuschauerbänken verfolgen. Trinkl deutet im Gespräch mit der Dachauer SZ an, dass er einen Workshop nach deren Vereidigung Anfang Mai für sinnvoll hält: "Schließlich sind sie es, die in den kommenden Jahren die für Odelzhausen wegweisenden Entscheidungen treffen müssen." Trinkl wird dann auf jeden Fall dabei sein - er tritt ohne Gegenkandidaten an, alle im Rathaus vertretenen Parteien und Gruppierungen unterstützen seine Wiederwahl.