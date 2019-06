18. Juni 2019, 21:42 Uhr Zwei Unfälle Drei Schwerverletzte

Radler und Motorradfahrer stoßen zusammen. Frau läuft in Linienbus

Drei Menschen sind bei Verkehrsunfällen am Montag schwer verletzt worden. Ein Unfallopfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Wie die Polizeiinspektion Dachau am Dienstag mitteilte, fuhr um 16.20 Uhr in Haimhausen ein 15-jähriger Radfahrer auf dem Inhauser Weg in Richtung des Ortsteils. An der Einmündung zur Hochstraße bog der Jugendliche aus Eching nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden Motorradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Jugendliche und der 57 Jahre alte Motorradfahrer stürzten und sich schwer verletzten. Bei dem 57-Jährigen aus Dachau stellte der Notarzt lebensbedrohliche Verletzungen fest. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Neuperlach geflogen. Den Jugendlichen brachte ein Rettungswagen ins Amperklinikum nach Dachau. Die Staatsanwaltschaft bestellte einen Gutachter zur Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 550 Euro. Die Feuerwehr aus Haimhausen regelte an der Unfallstelle den Verkehr.

In Dachau wurde eine Fußgängerin schwer verletzt. Die 76-Jährige überquerte am Montag um 14 Uhr die Frühlingsstraße und lief in die Seite eines vorbeifahrenden Busses. Die Polizei konnte noch nicht sagen, wie es zu dem Unfall kam. Die Frau prallte gegen den vorbeifahrenden Linienbus, stürzte zu Boden und verletzte sich dabei den Kopf. Die Schwerverletzte wurde ins Amperklinikum gebracht.