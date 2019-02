28. Februar 2019, 21:56 Uhr Zuschuss Hilfe für Schüler bei der Berufswahl

Landkreis zahlt 75 000 Euro für das Projekt "Job-in Dachau"

Der Landkreis Dachau will Jugendliche weiter bei ihrer Suche nach einem geeigneten Beruf beziehungsweise Ausbildungsplatz unterstützen. 75 000 Euro sollen deshalb in das Projekt "Job-in Dachau" investiert werden. Dafür hat sich jetzt der Jugendhilfeausschuss einstimmig ausgesprochen. Das Projekt richtet sich vor allem an Mittelschüler. Sinn und Zweck ist es, die Zahl der Jugendlichen, die keine berufliche Perspektive haben, spürbar zu senken. Außerdem will man so die Abbruchquote bei den Auszubildenden möglichst gering halten. Viele Teenager sind am Ende ihrer Schullaufbahn noch nicht in der Lage, die richtigen Prioritäten zu setzen und die Berufsrealitäten richtig einzuschätzen. Deshalb setzt der Landkreis auf eine meist längerfristige Begleitung der Mittelschüler.

Von der siebten Klasse an kommen Fachkräfte von "Job-in Dachau" in den Unterricht und lenken den Fokus der Schüler auf den Übertritt ins Berufsleben. Dann geht es um Praktika, die die Schüler absolvieren können, und um die Optimierung von Bewerbungsunterlagen. In den achten und neunten Klassen liegt der Schwerpunkt vor allem auf der Suche nach Ausbildungsstellen. Dabei gilt es auch die Erfahrungen der Schüler mit Praktikums- oder Ausbildungsstellen auszutauschen, aber auch neue oder veränderte Ausbildungsberufe vorzustellen. Hinweise auf Messen oder Ausbildungstage können den Jugendlichen bei ihrer Suche ebenfalls weiterhelfen. Am wichtigsten ist es aber, mit jedem Schüler persönlich zu arbeiten. Während einige nur ein bisschen Hilfe bei der Bewerbung benötigen, müssen andere erst einmal ihre Stärken, Fertigkeiten und Neigungen erarbeiten, um dementsprechend einen Weg ins Berufsleben zu finden.

Die Agentur für Arbeit in Freising bewertet das Projekt als "äußerst positiv". Deshalb trägt sie auch die Hälfte der Kosten. Diese sind auf maximal 150 000 Euro pro Jahr begrenzt. Die andere Hälfte hat bislang der Landkreis Dachau übernommen. Für das kommende Schuljahr sollen nun wieder die 75 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden.