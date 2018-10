23. Oktober 2018, 22:04 Uhr Zuschüsse für Vereine 21 000 Euro Förderung für Dachaus Spitzensport

Die Stadt Dachau will den Spitzensport gerechter fördern. Mehrere Vereine hatten Anträge auf Unterstützung gestellt. Dabei hatten sie ganz unterschiedliche Vorstellungen von den Beträgen. Während der Billardsportverein, dessen Mannschaften in der ersten und zweiten Bundesliga spielen, schlicht um eine Erhöhung der Zuwendung von bisher 3000 Euro gebeten hatte, beantragte die Taekwondo-Abteilung des TSV Dachau 1865 eine Verdopplung ihrer Förderung von 5000 auf 10 000 Euro. Die Stadträte kamen überein, dass sie eigentlich allen Vereinen und Sportarten gleichermaßen zugetan sind und beschlossen einstimmig, die Förderungen gleichmäßig zu erhöhen. Jeweils 1000 Euro mehr erhalten in diesem Jahr neben Taekwondo und Billard auch die Abteilung Turnen des TSV, die Volleyballer des ASV Dachau und der Tennis-Club 1950 e.V. Insgesamt stellt die Stadt Dachau damit 21 000 Euro für die Spitzensportförderung bereit. Im vergangenen Jahr waren es 13 000 Euro.