28. März 2019, 22:02 Uhr Zusammenstoß Transporter kracht in Bus

Mit diesem Kleintransporter kam ein 26-Jähriger aus Schrobenhausen auf der Staatsstraße 2050 in der Nähe von Neßlholz auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Bus. Der Mann musste schwerverletzt ins Krankenhaus.

26-Jähriger bei Verkehrsunfall auf Staatsstraße schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße 2050 kurz nach Neßlholz ereignet. Laut Polizei war ein 26-Jähriger aus Schrobenhausen gegen 8 Uhr in Richtung Langenpettenbach unterwegs, als er mit seinem Kleintransporter mit halber Fahrzeugbreite auf die Gegenfahrbahn kam. Auf dieser fuhr ein Linienbus, der bis auf den 52-jährigen Fahrer aus dem Gemeindebereich Hilgertshausen-Tandern unbesetzt war, in Richtung Hilgertshausen.

Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, durch die Wucht der Kollision kam der Bus von der Straße ab und erst in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Kleintransporter drehte sich, blieb quer auf der Fahrbahn liegen und wurde vor allem auf der Fahrerseite schwer beschädigt. Ob der 26-jährige Schrobenhausener abgelenkt, unachtsam oder womöglich ein technischer Defekt ursächlich für den Unfall war, ist laut Polizei noch ungeklärt. Der Schrobenhausener verletzte sich schwer und wurde mit einem Hubschrauber ins Klinikum Ingolstadt geflogen. Der Mann befand sich zunächst in Lebensgefahr, konnte vor Ort aber erfolgreich erstversorgt werden. Der Busfahrer kam mit leichten Verletzungen davon und wurde ins Klinikum Dachau gebracht. Im Einsatz waren neben der Polizei auch die Feuerwehren aus Markt Indersdorf, Hilgertshausen und Ainhofen.

Die Staatsstraße 2050 blieb an der Unfallstelle kurz hinter Neßlholz wegen der Bergungsarbeiten bis etwa 14.15 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde bis dahin umgeleitet. Laut Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 80 000 Euro.