17. September 2018, 22:08 Uhr Zusammenstoß Motorradfahrern die Vorfahrt genommen

Erneut meldet die Polizeiinspektion Dachau zwei Unfälle, bei denen Motorradfahrern von Autofahrern die Vorfahrt genommen wurde. Erst in der vergangenen Woche waren mehrere Motorrad- und Mopedfahrer wegen Vorfahrtsfehlern von Autofahrern verletzt worden, zwei davon schwer. Der erste der beiden Unfälle ereignete sich in Dachau gegen 20 Uhr am Freitagabend. Eine 47-jährige Autofahrerin wollte von der Gröbmühlstraße kommend nach links in die Frühlingsstraße einbiegen. Dabei achtete sie nicht auf ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Kraftrad. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 36 Jahre alte Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr Dachau war wegen auslaufender Betriebsstoffe am Unfallort eingesetzt. Der Schaden beträgt etwa 750 Euro.

Am Sonntagabend gegen halb sechs ereignete sich ein zweiter Unfall auf der Kreisstraße DAH 12 von Gröbenried in Richtung Dachau. Ein 52-jähriger Autofahrer brachte durch einen Vorfahrtsfehler einen Motorradfahrer zu Fall, der leichte Verletzungen erlitt. Der Autofahrer hatte den 54-jährigen Motorradfahrer am Zubringer zur B 471 Richtung Oberschleißheim beim Linksabbiegen übersehen. Der Motorradfahrer kam ihm entgegen. Er bremste zwar noch, stürzte aber mit seiner Maschine. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus Dachau. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Feuerwehr Günding und das Technische Hilfswerk mussten die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen reinigen. In beiden Fällen blieben die Autofahrer unverletzt.