18. November 2018, 22:29 Uhr Zusammenstoß 49-Jähriger missachtet Vorfahrt

Ein 49-jähriger Autofahrer hat am Samstagnachmittag in Markt Indersdorf an der Staatsstraße 2050 einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann mit seinem Porsche von der Freisinger Straße auf die Staatsstraße abbiegen. Er übersah dabei den Santana eines 59-Jährigen, der Vorfahrt gehabt hätte. Es kam zur Kollision. Der 59-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 35000 Euro. Die Feuerwehr Markt Indersdorf säubert die Unfallstelle.