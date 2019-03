29. März 2019, 21:56 Uhr Zusammenstöße mit Autos Zwei Motorradfahrer schwer verletzt

Zwei Motorradfahrer wurden bei Zusammenstößen mit Autos am Donnerstag in Dachau schwer verletzt. In beiden Fällen wurden sie von Autofahrerinnen übersehen. Der erste Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr, als eine 27-Jährige mit ihrem Kleinwagen aus einer Grundstückseinfahrt nach rechts in die Newtonstraße einbiegen wollte. Sie übersah ein von links kommendes, in Richtung Siemensstraße fahrendes Motorrad. Es kam zur Kollision und der Motorradfahrer stürzte. Der 35-jährige Schwabhausener musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum Dachau gebracht werden, die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13 000 Euro.

Ein zweiter Unfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr. Eine 24-jährige Münchnerin bog von der Schwarzhölzlstraße nach links in die vorfahrtsberechtigte Alte Römerstraße ein. Sie übersah ein Richtung Schleißheimer Straße fahrendes Motorrad. Durch den Zusammenstoß stürzte der 22-jährige Fahrer und verletzte sich schwer. Er wurde ins Klinikum Dritter Orden gebracht. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt etwa 7000 Euro.