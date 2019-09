Artenschutz ist wichtig, insoweit sind sich die CSUler im Landkreis Dachau einig. Die Bedeutung des Themas hob auch Finanzminister Albert Füracker bei der Vorstellung eines Pilotprojekts im Dachauer Schlosspark hervor. Doch der neue Grünruck, den Ministerpräsident Markus Söder seiner Partei zumutet, löst nicht überall Beifall aus. Es gibt viele kritische Stimmen - vor allem bei den Bauern, weiß der Dachauer Kreisobmann Anton Kreitmair. Auch er ist voller Sorge, wenn er etwa an den Ausstieg aus der Braunkohle denkt oder die derzeit oft diskutierte Abschaffung von Verbrennungsmotoren. "Es muss machbar sein, und das kann ich nicht erkennen", sagt er. Dennoch plädiert er, ebenso wie seine Parteifreunde Landrat Stefan Löwl, der Landtagsabgeordnete und Kreisrat Bernhard Seidenath sowie der Dachauer Ortsvorsitzende Tobias Stephan klar dafür, dass die CSU beim Klimaschutz "mitmachen" muss.

"Das ist der Zeitgeist. Wir sollten gesellschaftliche Verantwortung übernehmen", konstatiert Löwl. Mit dem C im Namen habe man sich zur Bewahrung der Schöpfung verpflichtet, formuliert es Stephan. Und Seidenath ist sich sogar sicher, dass die CSU den Trend gesetzt habe, also eigentlich die wahre grüne Partei sei. Denn das erste Umweltministerium in der Bundesrepublik hat Max Streibl 1970 eingeführt. Das dieses Mal der Druck von außen in Form des Volksbegehrens der CSU die Richtung gewiesen hat, findet Stephan nicht verwerflich. "Die Leute haben gezeigt, dass ihnen das Thema am Herzen liegt, da kann man nicht auf die drei Affen machen und so tun, als hätte man nichts gesehen, nichts gehört und nichts gesagt." Stephan selbst hat, wie er bekennt, nicht für den Artenschutz unterschrieben. Doch jetzt ist er der Ansicht, dass die CSU "proaktiv mitwirken" müsse. Es sei ähnlich wie bei der Digitalisierung. Dort müsse man auch vorausdenken, aufgestellt sein und die Meinung bilden. "Söder hat genau das Richtige gemacht. Er hat ein sehr gutes Gespür für Themen und Stimmungen. Das ist wichtig", erkennt der Dachauer Ortsvorsitzende an. Schließlich sei Bayern ein Lebensgefühl, da gehöre der Umweltschutz dazu.

Auch Löwl erkennt in dieser Flexibilität der CSU, das Thema aufzugreifen und zum eigenen zu machen, das Erfolgsgeheimnis seiner Partei. "Alle anderen sind daran gescheitert", sagt er mit Blick auf die SPD. Aber man solle nicht alles diesem einen Thema unterordnen, betont er. Vor allem müsse man die Geschwindigkeit, mit der Veränderungen nun eingeleitet werden, abwägen. Die Grünen wollten alles auf einmal und mit Ver- beziehungsweise Geboten durchdrücken. Doch dieser "Moralpolitik" kann Löwl nichts abgewinnen. Er ist für eine "Förder- und Anreizpolitik".

Die Idee, den Klimaschutz in der Bayerischen Verfassung als Staatsziel festzuschreiben, unterstützt der Landrat sehr. "Das schafft Spielräume im Ausschreibungsrecht. Derzeit geht Wirtschaftlichkeit vor Klimaschutz." Werde jedoch beides auf eine Ebene gehoben, dürfte die Verwaltung abwägen und könnte bei Anschaffungen zur umweltfreundlicheren Variante greifen, was derzeit kaum möglich sei.

"Ziel muss es sein, Ökonomie und Ökologie zu verbinden", sagt Bernhard Seidenath. "Ich glaube nicht, dass der Verbrennungsmotor sterben muss." Deutschland sei Weltmarktführer in dieser Sparte, für Batterien habe man indes keine Rohstoffe. Deshalb sei er von der Elektromobilität nicht überzeugt. Dem Landtagsabgeordneten schweben als klimafreundliche Alternative Autos vor, die mit Methan fahren.

"Wir müssen den Bürgern sagen, dass Klimaschutz Auswirkungen hat und Kosten verursacht", fordert Bauernobmann Kreitmair. Den Schutz der Artenvielfalt müssten die Bürger mittragen. "Einmal ein Kreuzchen machen, reicht nicht", sagt Kreitmair. Die Leute müssten beim Einkaufen und im täglichen Leben, bei der Haushaltsführung und der Kleidung zugunsten des Artenschutzes handeln. Dafür sei Aufklärungsarbeit notwendig. Ein neues Schulfach "Alltagskompetenz" soll nach Ansicht von Kreitmair von der ersten bis zur 13. Klasse eingeführt und die Lehrer sollen entsprechend fortgebildet werden. Die Landwirte an den Pranger zu stellen, wie dies in den vergangenen Monaten passiert sei, dürfe man indes nicht akzeptieren.