13. Juni 2019, 22:17 Uhr Zur Fahrzeugweihe der Feuerwehr Hebertshausen versteigert Fahrräder

Die Gemeinde Hebertshausen versteigert erstmals zur Fahrzeugweihe der Feuerwehr Ampermoching (Dachauer Straße 35) Fahrräder. Angeboten werden: Kinder- Damen und Herrenfahrräder, aber auch Cityroller, die in Hebertshausen seit einem halben Jahr von niemanden abgeholt wurden. Die zur Versteigerung stehenden Fahrräder und sonstigen Fundgegenstände können am Tag der Versteigerung, 30. Juni, von 14 Uhr an besichtigt werden. Die Versteigerung beginnt um 15 Uhr. Wer ein gut erhaltenes Fahrrad übrig hat und spenden möchte, setzt sich vorab mit Melanie Rost unter der Telefonnummer 08131/29286-220 in Verbindung.