Die Befreiung des Konzentrationslagers Dachau jährt sich heuer im April zum 75. Mal. Aus diesem Anlass startet der Förderverein für Internationale Jugendbegegnung und Gedenkstättenarbeit die Plakataktion "Für eine Zeit Dachauer", für welche die Mitglieder des Kulturausschusses nun einen finanziellen Zuschuss bewilligt haben. Jeden Monat des Jahres 2020 soll je ein Plakat mit dem Porträt von ehemaligen KZ-Häftlingen in der Stadt an Litfaßsäulen ausgestellt werden. "Die zwölf Menschen auf den Plakaten sollen so Teil der Dachauer Öffentlichkeit werden, für jeden sichtbar, jeden Vorbeikommenden zum Nachdenken anregen", teilt der Förderverein mit. Hinter jedem Gesicht stecke ein Schicksal, das es zu entdecken gebe. Es gehe darum, diese Menschen in die Mitte der Stadtgesellschaft zu holen. Sie seien alle während der NS-Herrschaft in das KZ Dachau oder eines seiner Außenlager verschleppt worden. Sie alle seien so "... für eine Zeit Dachauer" geworden.

Diese Plakataktion hat es in Dachau schon einmal gegeben: 2005 stellte der Förderverein Porträts von ehemaligen KZ-Häftlingen im öffentlichen Raum aus. Eine Initiativgruppe rund um den Grafiker Bruno Schachtner, der die grafische Bearbeitung der Plakate übernommen hat, stellt nun eine Neuauflage von "Für eine Zeit Dachauer" auf die Beine. Die Druck- und Plakatierungskosten sollen durch Spenden finanziert werden. Zudem haben die Mitglieder des Kulturausschusses einstimmig beschlossen, die Aktion mit 1837 Euro zu fördern. Günter Heinritz (SPD), Referent für Zeitgeschichte, sagte in der Sitzung, es sei sehr erfreulich, dass die Aktion wiederholt werde. Katja Graßl (CSU) sprach mit Blick auf den 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Dachau von einem "tollen Projekt".