Verliebt in die Berge

Die Dachauer Ortsgruppe des Deutschen Alpenvereins (DAV) feiert in diesem Jahr ihr großes Jubiläum. Am 8. Oktober 1920 wurde sie gegründet - also genau vor 100 Jahren. Damit ist sie die älteste noch bestehende Ortsgruppe der Sektion Oberland.

Angela Fuhr, die Vorsitzende, ist bereits mit Feuereifer bei den Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr. Der Höhepunkt wird die Feier am 10. Oktober im Ludwig-Thoma-Haus in Dachau sein, zu der sich die Mitglieder schon jetzt anmelden können. Aber es sind auch viele gemeinsame Aktionen geplant. Zum Auftakt gab's Ende Januar unter dem Motto "Pack mas mitanand zum Hundertjährigen" ein verlängertes Schneeschuh- und Skitourenwochenende auf der Neuen Bamberger Hütte in den Kitzbüheler Alpen. Mitte Juni ist zudem unter demselbem Motto ein Wochenende auf der Oberlandhütte mit Wanderungen und gemütlichem abendlichem Beisammensein geplant.

Eigens zum Jubiläum hat die Ortsgruppe Dachau auch ein T-Shirt mit Logo entworfen. Etwas mehr als 100 hat Fuhr bereits bestellt, damit sie heuer an die Mitglieder verteilt werden können. Ein bisschen Werbung in eigener Sache schadet schließlich auch zum Hundertsten nicht.

Leistungssport, der in den Alpinzeitschriften des DAV und seiner Sektionen stets etliche Seiten füllt, spielt bei den Dachauern keine Rolle. "Wir wollen auf den Touren einfach den Stress von daheim zu Hause lassen", stellt Angela Fuhr klar. Im Mittelpunkt steht die Freude an der Bewegung und den gemeinsamen Unternehmungen, bestätigt auch der Zweite Vorsitzende Johann Hoffmann. Und so sind die Mitglieder bunt gemischt. Alle Altersgruppen sind vertreten, viele Familien sind darunter. Alle eint die Bergleidenschaft, sei es bei Wanderungen, Bergtouren, Hochtouren, beim Klettern oder Schneeschuh- und Skitouren.

Detailansicht öffnen Der Berg ruft - egal ob bei Schnee oder warmen Temperaturen. (Foto: DAV)

Alles begann mit dem Motto "Ab in die Berge!", und das gilt auch heute noch. Der Blick zurück zeigt eine wechselvolle Geschichte. So blieben die Ortsgruppen nicht von den vielen Hochs und Tiefs im Alpenverein verschont. Für die Mitglieder der 1926 gegründeten und damals recht mitgliederstarken ersten Dachauer Jugendgruppe endeten die unbeschwerten Zeiten jäh mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Denn diese instrumentalisierten den gesamten Deutschen Alpenverein in den darauffolgenden Jahren für ihre Zwecke, missbrauchten ihn gar als "Soldatenschmiede". Viele Alpenvereinsmitglieder, darunter auch junge Dachauer, kamen im Krieg um. Es war der absolute Tiefpunkt in der Vereinsgeschichte.

Nach der Neugründung kam der Aufschwung. Die Mitglieder der Ortsgruppe Dachau, insbesondere die Jugendlichen, waren in der Nachkriegszeit sehr aktiv und unternahmen sogar Fahrten bis nach Korsika, und zwar mit dem Rad. Die Unternehmungslust hat seitdem nicht abgenommen, versichern Fuhr und Hoffmann. Geändert hat sich aber trotzdem einiges. Gesellschaftliche Entwicklungen spiegeln sich schließlich im Vereinsleben wieder.

Heutzutage seien sehr verschiedene Menschen in der Ortsgruppe engagiert, sagt Johann Hoffmann. Außerdem sind die Jugendleiter und Trainer nicht mehr nur aus den Reihen der eigenen Jugend heranwachsen, wie es beispielsweise in den 1970er Jahren noch die Regel war. Es gibt mehr "Quereinsteiger" und viele Berginteressierte, die erst vor kurzem in den Landkreis gezogen seien und im DAV Anschluss zu Gleichgesinnten suchen, erzählt er.

Detailansicht öffnen Die Mitgliederder DAV-Ortsgruppe Dachau unternehmen gerne Ausflüge in die nahen Alpen, früher wie heute, mit Ski oder ohne. (Foto: Privat)

Für die beiden Vorsitzenden ist es ein Gewinn, dass die Ortsgruppe heute sehr viele unterschiedliche Menschen verbindet. "Wir achten darauf, dass die Diskussionen, zum Beispiel auf den Vereinsabenden, nicht zu politisch oder gar ausfallend werden," erklärt Hoffmann. Niemand soll dadurch verprellt werden.

Die Vereinsabende haben sich im Laufe der Zeit ebenfalls verändert. "Früher war das Kulturleben reger", bedauert Hoffmann. Heute reiche die Zeit dafür wohl oft nicht. "Das Angebot an Aktivitäten ist sehr viel größer geworden und damit hat auch der Freizeitstress zugenommen", beobachtet er. Doch in den vergangenen Jahrzehnten sei die Gemütlichkeit auf den gemeinsamen Touren abseits des Alltags zu spüren gewesen, und das sei auch schön.

Sehr zum Leidwesen der beiden Vorsitzenden ist die Organisation in den vergangenen Jahren immer komplizierter geworden. Ausufernde Vorgaben und Formalitäten behinderten kurzfristig geplante gemeinsame Aktionen, etwa zur Renovierung von Hütten oder der Instandhaltung von Wegen. Kaum etwas könne heute unbürokratisch gemacht werden, bedauert Johann Hoffmann. Der Gesetzgeber mache es den Ehrenamtlichen teilweise schwer, klagt Angela Fuhr. "Wenn etwas passiert, sind wir verantwortlich," beschreibt Hoffmann das Problem.

Detailansicht öffnen Der Spaß ist immer mit dabei. (Foto: oh)

Andererseits findet er es aber positiv, dass im DAV, insbesondere in den vergangenen zwei Jahrzehnten, Sicherheit auf Touren einen hohen Stellenwert hat. Die meisten Vorgaben seien durchaus sinnvoll, so Hoffmann. Darunter fällt beispielsweise die alle zwei Jahre vorgeschriebene Pflichtfortbildung für Tourenleiter. Außerdem müssen sie alle drei Jahre ihr Wissen zum Thema Erste Hilfe auffrischen.

Neben Sicherheit ist der Dachauer Ortsgruppe auch Nachhaltigkeit ein großes Anliegen. Gut erschlossene Gebiete, gerade im Voralpenland, sind mit Bus und Bahn in der Regel ganz gut zu erreichen, bei manchen Zielen ist das Auto als Transportmittel aber mitunter unvermeidbar. Dann versuchen die Dachauer Fahrgemeinschaften zu bilden. "Das klappt sehr gut, die Autos sind immer voll", berichtet Angela Fuhr.

Natürlich hat die Ortsgruppe auch Wünsche: Ein eigenes Vereinsheim oder sogar eine eigene Hütte wäre schön, träumt Johann Hoffmann. Aber das sei finanziell wohl nicht zu realisieren. Die Prioritäten liegen auf einer soliden Ausbildung der Trainer und einem attraktiven, vielseitigen Tourenangebot.

Dafür freuen sich die Dachauer Kletterfreunde über eine neue Halle am Wettersteinring. Sie soll nächsten Herbst noch im Jubiläumsjahr fertig werden. Eine Klettermöglichkeit in dieser Nähe sei optimal, so die Vorsitzenden.

"Für die Zukunft wünschen wir uns ein weiterhin aktives Vereinsleben mit vielen gemeinsamen Bergerlebnissen," sagt Angela Fuhr. 2120 sollen "wieder Leute zusammensitzen und das 200-jährige Jubiläum feiern". Doch es gibt auch einen ganz konkreten kurzfristigen Wunsch: Gesucht wird ein Jugendgruppenleiter, der wieder eine eigene Jugendgruppe organisiert, denn viele der ehemaligen "Alpenstrolche" sind inzwischen in einem Alter, in dem sie auch mal ohne Eltern unter Gleichaltrigen unterwegs sein wollen.