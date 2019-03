6. März 2019, 21:46 Uhr Zum Internationalen Frauentag Kreisrätinnen wollen die Hälfte der Macht

Im Kreistag Dachau bildet sich eine parteienübergreifende Allianz der Frauen. In einem gemeinsamen Appell fordern sie gemischt besetzte Fraktionsspitzen und bessere Listenplätze bei den Kommunalwahlen

Von Helmut Zeller, Dachau

Aufstand der Frauen in der Kommunalpolitik: In den Spitzenpositionen der politischen Gremien des Landkreises Dachau sind Frauen so gut wie nicht vertreten. Einzige Ausnahme: Marese Hoffmann als Fraktionssprecherin der Grünen im Kreistag. Aber das soll sich nun ändern. Marese Hoffmann fordert, dass künftig jede Fraktionsführung mit einer Doppelspitze aus einem Mann und einer Frau besetzt wird. Außerdem sollen die Parteien weibliche Kandidaten auf aussichtsreichen, vorderen Listenplätzen für die Kommunalwahl 2020 aufstellen. Den Appell unterstützen die Kreisrätinnen Stephanie Burgmaier (CSU), Marianne Klaffki (SPD), Martina Purkhardt (Freie Wähler) und Mechthild Hofner (ÖDP) im Namen aller Kreisrätinnen, wie sie erklären. Sie kritisieren, dass Frauen noch heute, 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland, in der Dachauer Kommunalpolitik stark unterrepräsentiert sind. Aber nicht nur in Dachau: Insgesamt ist die Zahl von Politikerinnen in Deutschland seit ein paar Jahren rückläufig.

Im Kreistag Dachau, der 60 Mitglieder umfasst, sind nur 16 Frauen, fünf in der CSU, vier in der SPD, zwei bei den Freien Wählern, drei bei den Grünen und zwei bei der ÖDP. Die Fraktionen der Freien Wähler Dachau und der FDP bestehen zu 100 Prozent aus Vertretern des männlichen Geschlechts. Damit wollen sich die Frauen nicht weiter abfinden. Marese Hoffmann, die Urheberin des Vorstoßes, lud schon im Herbst vergangenen Jahres Kommunalpolitikerinnen aller Parteien zu einem Besuch der Ausstellung "200 Frauen" in München ein.

Über einen Weg zu mehr politischer Teilhabe und Gleichberechtigung diskutierte Marese Hoffmann dann auf der Israelreise der Dachauer Kreisräte mit Burgmaier, Klaffki, Purkhardt und Hofner im Januar dieses Jahres. "Da ich seit Jahren die einzige Frau unter den Fraktionssprechern bin, kam uns die Idee bei den Fraktionen anzufangen, da hier auch am leichtesten Veränderungen möglich wären. So entstand die Idee einer Doppelspitze bei den Fraktionssprechern", sagt Hoffmann der SZ.

Der Aufruf wird von den Frauen aller Kreistagsfraktionen unterstützt. Auch die männlichen Mandatsträger reagierten - bis auf ein paar zögerliche Reaktionen - wie Marese Hoffmann sagt, durchaus positiv. Stephanie Burgmaier zufolge hat die CSU in einer Fraktionsbesprechung "überraschend sehr positiv" reagiert, besonders auch Fraktionssprecher Wolfgang Offenbeck aus Karlsfeld. Vor allem: Landrat Stefan Löwl (CSU) habe sich bereits in Israel offen für diese Idee gezeigt. Ein fraktionsübergreifender Antrag soll nun rasch, kurz nach dem Weltfrauentag am 8. März, folgen: Für die Einrichtung einer Fraktionsdoppelspitze muss die Geschäftsordnung des Kreistages geändert werden.

Gleichzeitig fordern die Initiatorinnen, dass Frauen bei der nächsten Kommunalwahl auf vordere, das heißt aussichtsreiche Listenplätze gesetzt werden. "Wir Kreisrätinnen aller Fraktionen wollen, dass im nächsten Kreistag Frauen angemessen vertreten sind" - zumal mehr als die Hälfte der gut 150 000 Einwohner des Landkreises weiblich ist. Auch mit der Regelung der Stellvertreter von Landrat Löwl ist Marese Hoffmann nicht einverstanden.

Alles Männer, Helmut Zech, Bürgermeister von Pfaffenhofen a. d. Glonn, und Edgar Forster, Chef der Freien Wähler Dachau. An dritter Stelle erst kommt Marianne Klaffki (SPD).

Der Aufstand der Dachauer Kommunalpolitikerinnen fällt in eine Zeit, in der Frauen in zunehmenden Maße an politischer Teilhabe in Deutschland verlieren. Besonders in der Kommunalpolitik bleiben Frauen unterrepräsentiert: Der Frauenanteil beträgt 25 Prozent, nur jedes zehnte Rathaus wird von einer Bürgermeisterin geführt - im Landkreis Dachau kein einziges.

2017 sank der Frauenanteil im Deutschen Bundestag mit knapp 31 Prozent auf das Niveau von 1998. Weniger als jedes dritte Parlamentsmitglied ist heute eine Frau. Auch in vielen Länderparlamenten ist der Frauenanteil mit durchschnittlich einem Drittel rückläufig. Dabei gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien: Bei der AfD liegt der Frauenanteil im Bundestag bei nur elf Prozent, bei den Grünen ist er mit 58 Prozent am höchsten.

Nicht viel besser sieht es im Dachauer Stadtrat aus. Die Stadt hat knapp 48 000 Einwohner - bei politischen Entscheidungen, die auch Frauen und Kinder betreffen, reden aber im 41-köpfigen Stadtrat nur 14 Frauen mit. Immerhin: Gertrud Schmidt-Podolsky fungiert als Dritte Bürgermeisterin - nach zwei Männern. Nur die SPD hat eine Fraktionssprecherin: Christa Keimerl. In die Stadtpolitik wollen sich die Kreisrätinnen, wie sie sagen, aber nicht einmischen. Doch hoffen sie auf Nachahmerinnen in Dachau. Die können auch zum "Ladies Talk" am 8. April in der Dachauer Schranne (19.30 Uhr) kommen, bei dem Kreisrätinnen darüber sprechen wollen, warum es sich lohne, wenn Frauen sich politisch engagierten. Männer sind willkommen.