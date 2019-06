27. Juni 2019, 22:03 Uhr Zum dritten Mal Musikalischer Frühschoppen

Der Gemischte Chor Petershausen veranstaltet zusammen mit dem Sportverein Petershausen in der Sporthalle an der Moosfeldstraße nach 2017 und 2018 seinen dritten musikalischen Frühschoppen unter dem Motto "An der schönen blauen Donau... und anderswo" - "anderswo" nämlich auch im Wiener "Beisl" und in den Kärntner Alpentälern. Eine "akustische Melange" bieten diesmal die Musiker und Sänger und spannen einen Bogen von Mozart über Johann Strauss, die Gebrüder Schrammel, Kärntner Lieder bis hin zu Georg Kreisler und Udo Jürgens. Mit dabei ist der Gesangverein Petershausen unter der Leitung von Anna Winkler-Nam und ein Salonensemble um Eugen Tluck. Die Gesamtleitung hat wie in den Vorjahren Roman Z. Novak, der Leiter des Gemischten Chores. Essen und Trinken gibt's natürlich auch. Dafür sorgt der Sportverein Petershausen. Am Sonntag, 30. Juni, um 11.30 Uhr geht's los. Damit man die besten Plätze findet und sich schon einmal stärken kann, ist der Einlass schon um 11 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro, Kinder bis zu zwölf Jahre zahlen nichts, Jugendliche den ermäßigten Preis von fünf Euro. Karten gibt es bei der Drogerie Hecht in der Petershausener Bahnhofstraße 22 oder an der Tageskasse.